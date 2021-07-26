



Чтобы не запутаться в многообразии детских выплат в этом году, рассматриваем их отдельно. Сегодня речь пойдет о единовременной выплате на российских школьников от шести до 17 лет, которая предусмотрена всем детям, подходящим по возрасту. Как ее оформить и получить — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте и применяйте!

1. Что это за выплата?

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в августе — декабре 2021 года будет произведена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от шести до 17 лет включительно, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года). Если таких детей в семье несколько, выплата будет на каждого ребенка.

2. Кому полагается единовременная выплата?

— Детям, усыновленным детям, под опекой в возрасте от шести до 17 лет включительно.

— Инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, родившимся с 3 июля 1998-го по 2 июля 2003 года, которые учатся по основным общеобразовательным программам. Или одному из родителей таких детей.

— Ребенку в возрасте 18 лет, учащемуся в школе. Если он еще не получил аттестат, выплата на него положена только при наличии ограничений по здоровью. В других случаях — нет. Ребенок может обучаться на дому, но официально проходить школьную программу.

— Ребенок должен быть гражданином России.

3. Как оформить единовременную выплату?

Оформить выплату можно по заявлению с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале госуслуг либо в отделении ПФР.

При заполнении заявления нужно указать Ф. И. О., дату рождения и СНИЛС детей, на которых подается заявление; номера и даты актовых записей о рождении детей, на которых подается заявление.

Также необходимо открыть в банке счет (если его нет), на который перечислят выплату. В заявлении нужно указать номер банковского счета, банковский идентификационный код и номер корреспондентского счета банка. Если у вас карта, то реквизиты банковского счета данной карты, как правило, можно посмотреть в интернет-банке. Это не то же самое, что номер самой карты, который нанесен на ее поверхность. В номере банковского счета 20 цифр, для перевода пособия нужен именно он.





Бонус:

Даже если ваш ребенок еще не идет в школу, но ему уже исполнилось шесть лет, выплату он получит.

Дети с ограниченными возможностями здоровья — это дети, нуждающиеся в специальных условиях обучения из-за особенностей физического и психического развития (например, с нарушением слуха, зрения или речи, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, с задержкой психического развития). Они могут не иметь инвалидности.

Обучающиеся с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет могут подать заявление сами.

Деньги будут перечислять в августе — декабре 2021 года.

Обратиться в ПФР за назначением выплаты нужно до 1 ноября 2021 года. Выплата не учитывается в составе доходов при предоставлении других мер соцподдержки. Выплату нельзя списать за долги.

Если детей несколько, то на каждого можно получить по 10 тыс. рублей.

Если ребенок родился за рубежом и свидетельство о рождении выдано иностранным ведомством, заявление можно подать только лично в клиентской службе ПФР. Свидетельство о рождении нужно принести с собой.

Если вы уже получили предзаполненное заявление на портале госуслуг, то проверьте правильность данных и подтвердите отправку в ПФР.

Различные банки предлагают получить вместе с выплатой бонусы от кредитной организации. В них могут входить страховка от несчастного случая для ребенка на год, бонусные рубли, баллы, подписка на сервисы, услуги.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

