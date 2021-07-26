📰 Большинство IT-специалистов в России (40%) ищут работу на HeadHunter, тогда как кадровые службы компаний (30%) чаще используют для поиска таких кандидатов заблокированный в стране LinkedIn, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое исследование Only. Доступ к соцсети пока возможен через сервисы VPN, но в ближайшее время Роскомнадзор может ограничить значительную их часть, что сузит рынок поиска специалистов, опасаются HR-службы. Сейчас, по их словам, в LinkedIn можно найти кандидатов, которые находятся в пассивном поиске работы, а в IT-сфере таких — 90%. Но на замену этому каналу поиска уже приходят мессенджеры и даже приложения для знакомств, говорят участники рынка.

📰 Депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ, предложили ужесточить законодательство о контрактной системе, чтобы не допустить к госзакупкам компании, снижающие цены до недопустимого уровня, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, который намерены внести в Госдуму. Мониторинг бюро расследований ОНФ по закупкам социального питания в школах, детских садах, больницах и других соцучреждениях выявил снижение цены контрактов до 50% стоимости. В одной из больниц Башкирии пациентов предложили кормить за 100 рублей в сутки, а липецких школьников — за 28 рублей. В большинстве фракций готовы новые нормы поддержать, отмечая при этом, что с питанием в соцучреждениях очень много проблем. Эксперты ужесточения также считают логичными.

📰 Арбитражный суд Москвы отказал СТВ в удовлетворении иска к «МегаФону» о взыскании 94 млн рублей за нарушение исключительных прав на библиотеку фильмов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. СТВ передала контент видеосервису Start (на 50% принадлежит «МегаФону»), который размещался на платформе «МегаФона» по отдельной подписке, но с самим оператором не договаривалась. В результате кинокомпания сочла себя ущемленной. Суд нарушений не нашел, а Start на фоне разбирательства не стал продлевать контракт с СТВ. Модель, когда один онлайн-кинотеатр выступает витриной для другого, распространена в России, отмечают эксперты. С решением суда представители отрасли согласны, так как эксклюзивного контента действительно не было. При этом в суде подобная конструкция разбирается впервые, подчеркивают эксперты, и кейс «МегаФона» может помочь всей отрасли в стандартизации и утончении условий договоров сотрудничества.

📰 На минувшей неделе международные инвесторы вывели из российских акций рекордный за десять месяцев объем средств, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчета Emerging Portfolio Fund Research. Суммарный объем иностранных инвестиций, выведенный с российского рынка акций за неделю, закончившуюся 21 июля, составил 84 млн долларов. Это на треть больше оттока предыдущей недели. Столь активных продаж российских акций не было с начала октября 2020 года, тогда оттоки превышали 140 млн долларов. Как отмечают управляющие, отток инвестиций из России происходит на фоне низкого интереса к фондам развивающихся стран. Эксперты отмечают, что в последнее время инвесторы фиксировали позиции в акциях циклических отраслей (российский рынок в основном представлен ими) на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом COVID-19. При этом, по мнению управляющих, в ближайшие недели приток средств в российские акции может возобновиться, так как после произошедшей коррекции российский рынок вновь стал привлекательным на среднесрочный период.

📰 Рестораторы попросили мэра Москвы Сергея Собянина отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита, которое содержится в его указе, пишут «Известия» со ссылкой на письмо председателя комитета «Деловой России» по ресторанному бизнесу Сергея Миронова. Общепит массово штрафовали за отсутствие перчаток из-за коллизии в нормативно-правовых актах, и отмена этой нормы позволит снизить административное давление на бизнес в условиях кризиса, следует из документа. Штраф за такое нарушение может доходить до 300 тыс. рублей при условии, что использование антисептиков защищает от вируса лучше, отмечают эксперты. По их мнению, предписание о ношении перчаток скорее создает коррупционные риски, чем действительно предотвращает распространение инфекции. Более того, во всем мире приоритетными требованиями выступают не перчатки, а ношение масок и социальная дистанция, подчеркнули эксперты.

Анна КОМАРОВА