Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам с накопительным и инвестиционным страхованием жизни. Максимальная доходность по банковским продуктам выросла до 7,5% годовых в зависимости от срока и вида вклада, уточняется в сообщении УБРиР.

Так, «Вклад в будущее» с одновременным оформлением накопительного страхования жизни обеспечит доходность в 6,9% годовых при сроке размещения в 210 дней, а если оформить вклад на более длительный срок в 390 дней, доходность вырастет до 7,5% годовых.

Ставки по вкладу «Инвестиционный», оформляемому вместе с договором инвестиционного страхования жизни, выросли до 6,4% годовых на срок до 210 дней и до 7% годовых при оформлении договора на 390 дней.

Минимальная сумма открытия вкладов — 50 тыс. рублей, максимальная сумма вклада зависит от взноса по страхованию жизни; проценты начисляются в конце срока на счет вклада. При досрочном расторжении договора производится перерасчет начисленных процентов по ставке вклада до востребования за весь срок нахождения средств на счете.



Ставки увеличились и по вкладам с НСЖ и ИСЖ в ВУЗ-Банке, входящем в финансовую группу УБРиР. Доходность по сберегательным продуктам банка выросла на 0,4 процентного пункта.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА