Фондовые торги в РФ стартовали в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:13 мск индекс Мосбиржи потерял 0,12% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 730,09 пункта. Индекс РТС опустился на 0,55% — до отметки 1 587,14 пункта.

«Внешний фон выглядит нерадостным. Треть процента теряют американские фьючерсы, что вполне логично после обновления американским рынком исторического максимума в пятницу. На 0,7% падает нефть, торгуясь с утра чуть ниже 73 долларов за баррель», — написал до начала торгов главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По его мнению, среднесрочные перспективы российского рынка акций ухудшаются. Эксперт напоминает, что в пятницу рынок «выглядел очень слабо», несмотря на «отличный внешний фон». «Во многом подкосило российские акции решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на процентный пункт. Это слабо поможет борьбе с ростом цен из-за продолжающегося удорожания commodities, но в ближайшие недели ждем снижения инфляции «само собой» в результате появления на рынке собственной плодоовощной продукции и увеличения турпотока на заграничные курорты», — комментирует аналитик.



«Скорее всего, теперь ЦБ возьмет паузу в ужесточении денежно-кредитной политики как минимум на следующем заседании. Это создает отличные условия для перетока капитала в облигации в условиях туманных перспектив рынка акций, начала оттока капитала нерезидентов с него и приближения думских выборов. Таким образом, среднесрочные перспективы рынка акций ухудшаются», — заключает Антонов.

«Учитывая неблагоприятный внешний фон, полагаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет тяготеть к уровню 3 700 пунктов», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.



Ася ШАЛИМОВА

