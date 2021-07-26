НПФ СберБанка закрыл сделку по покупке НПФ «Ренессанс Пенсии». Об этом в понедельник сообщили в СберБанке.

«АО «НПФ Сбербанка» завершило сделку по приобретению 100% акций АО «НПФ «Ренессанс пенсии». Сделка закрыта после получения согласования от Центрального банка России», — указано в релизе.

НПФ «Ренессанс Пенсии» на рынке с 2002 года. Клиентами фонда являются около 200 компаний, в том числе крупные международные холдинги. В пенсионных программах фонда участвуют более 42 тыс. клиентов. Объем активов фонда составляет 24,5 млрд рублей.



«В результате сделки НПФ СберБанка нарастит портфель корпоративных клиентов, в который сейчас входит более 800 компаний, и укрепит лидирующие позиции на рынке корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения», — подчеркивается в сообщении. Также отмечается, что НПФ СберБанка «планирует усилить качество клиентского обслуживания клиентов НПФ «Ренессанс Пенсии» и сохранить индивидуальный подход к потребностям корпоративных клиентов».

Ася ШАЛИМОВА