ВТБ предложил новую карту для клиентов премиального сегмента Mir Supreme.

Как рассказали в банке, карта доступна в пакетах услуг «Привилегия» и «Прайм+». Оформить ее можно в цифровом формате — в несколько кликов в системе «ВТБ Онлайн», а в дальнейшем ее также можно будет выпустить на пластиковом носителе в премиальном дизайне.

«В соответствии со стратегией банка, сфокусированной на развитии цифровых продуктов, мы предлагаем выпустить Mir Supreme в цифровом формате всего за несколько секунд и сразу получить все преимущества, к которым она дает доступ. Достаточно лишь добавить ее в одно из платежных приложений на смартфоне, в том числе в Apple Wallet, и зарегистрировать в программе лояльности ПС «Мир», — комментирует член правления ВТБ Святослав Островский.

В сообщении указано, что «продукт предусматривает повышенный кэшбэк в самых востребованных категориях трат: при покупках в супермаркетах, оплате счета в ресторанах и кафе и при пользовании услугами такси на счет пользователю возвращается 10% от суммы покупок».



Также держатели Mir Supreme могут подключить программу лояльности ВТБ и совершать покупки у партнеров программ на особых условиях. Кроме того, в рамках премиального обслуживания ВТБ клиенты сегментов «Привилегия» и «Прайм+» могут пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру и другими преимуществами.

Ася ШАЛИМОВА