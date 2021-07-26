Московский Кредитный Банк повысил ставки по всей линейке вкладов для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь максимальная ставка 7% годовых действует по вкладу «МКБ. Практичный» в течение первых 100 дней. Сумма размещения — от 50 тыс. до 20 млн рублей. Пополнение возможно в течение первых 90 дней. Проценты выплачиваются по окончании срока действия депозита.

Максимальная ставка по вкладу «МЕГА Онлайн» увеличена до 6,5% годовых. Клиенты могут открыть его дистанционно в «МКБ Онлайн». Сумма размещения — от 1 тыс. до 20 млн рублей, а срок действия вклада — от трех до 36 месяцев. Банк дает возможность пополнить вклад в течение первых 95 или 185 дней — это зависит от срока вклада.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Максимальная ставка по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») теперь увеличена до 6% годовых в рублях при размещении на 24 месяца. Сумма — от 1 тыс. рублей. В течение срока действия вклада тарифный план можно поменять и добавить необходимые опции: пополнение, снятие, капитализация процентов.

МКБ также увеличил максимальную процентную ставку по вкладу для пенсионеров «Гранд+» до 6,5% годовых. Такие условия действуют при зачислении пенсии на счет, открытый в банке. Минимальная сумма вклада при этом составляет от 1 тыс. рублей, а срок размещения — 12, 18 или 24 месяца. Выплаты по процентам каждый месяц поступают на отдельный счет.

Максимальная ставка по вкладу «МКБ. Преимущество» увеличена до 6,2% годовых при размещении средств от 10 тыс. рублей сроком 12 месяцев.

Условия привлечения вкладов МКБ оставил без изменений.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

