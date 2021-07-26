Один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли заподозрил власти КНР в намерении полностью запретить хранение биткоина и других цифровых валют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на эксклюзивный комментарий Ли.

«Последней каплей было бы что-то вроде полного запрета криптовалют. Я оцениваю шансы как 50 на 50», — сказал Ли. Он уверен, что китайские власти объявили войну биткоину в основном из-за нежелания иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли также порекомендовал майнерам продать свое оборудование, пока оно сильно не подешевело.

В Китае запретили оказание ряда услуг связанным с криптовалютой компаниям Финансовым и платежным учреждениям, деятельность которых регулируется управлением, не разрешается прямо или косвенно предоставлять связанные с криптовалютой услуги.

Также предприниматель заявил, что по-прежнему смотрит на будущее биткоина с оптимизмом. Ли полагает, что курс самой популярной криптовалюты в этом году может вырасти до 250 тыс. долларов, а к 2025 году — до 1 млн долларов. «Успех биткоина никогда не зависел от Китая или от какой-то другой страны», — отметил криптомиллиардер.