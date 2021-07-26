Центробанк обеспокоен ускорившимся темпом роста необеспеченного потребительского кредитования и намерен принимать дополнительные меры, чтобы не допустить перегрева в этом сегменте, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.



«Рост необеспеченного потребительского кредитования набирает обороты. За полугодие он составил 9,8%, но волнует то, что в последние месяцы рост особенно высокий. Мы принимаем меры, потому что это не выглядит как здоровая ситуация, так как рост темпов кредитования выше, чем рост номинальных доходов населения. Это потенциально свидетельствует о росте закредитованности людей, что чревато накоплением рисков. Поэтому мы с июля уже вернули макропруденциальные надбавки к «доковидному» уровню и будем наблюдать за ситуацией и по необходимости вводить дополнительные меры, чтобы избежать рисков перегрева», — сказал Данилов.

Также он отметил, что годовой темп роста необеспеченного потребительского кредитования в идеале не должен превышать 20%.

По данным регулятора, в России четвертый месяц подряд сохраняется высокий темп роста необеспеченного потребительского кредитования (2,0% в июне). Повышение с 1 июля 2021 года макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска до «доковидных» уровней призвано несколько охладить темп роста в данном сегменте.

Юлия КРИВОШЕЕВА

