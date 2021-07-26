В банке «Ренессанс Кредит» стартовала акция «Лови момент» в кредитах наличными, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Чтобы понизить ставку по кредиту на 1 процентный пункт, достаточно подать заявку на сайте, в мобильном приложении или в отделении «Ренессанс Кредит» и получить деньги в течение двух рабочих дней после ее одобрения банком. Сумма кредита и его срок не имеют значения. По кредитным договорам, соответствующим условиям акции, ставка будет снижена автоматически со второго платежа», — говорится в релизе.

«Лови момент» продлится до 22 августа 2021 года.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА