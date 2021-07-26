В банке «Ренессанс Кредит» стартовала акция «Лови момент» в кредитах наличными, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
«Чтобы понизить ставку по кредиту на 1 процентный пункт, достаточно подать заявку на сайте, в мобильном приложении или в отделении «Ренессанс Кредит» и получить деньги в течение двух рабочих дней после ее одобрения банком. Сумма кредита и его срок не имеют значения. По кредитным договорам, соответствующим условиям акции, ставка будет снижена автоматически со второго платежа», — говорится в релизе.
«Лови момент» продлится до 22 августа 2021 года.