Один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon в скором времени может разрешить покупателям оплачивать товары в криптовалюте, сообщает издание Business Insider.

О планах компании, как отмечает интернет-портал, свидетельствует вакансия продуктового лидера (product lead), которую опубликовал недавно онлайн-ретейлер. Как говорится в ее описании, в команду, которая занимается платежами, требуется специалист для «разработки стратегии компании по цифровой валюте и блокчейну и дорожной карты продукта».

Официальный представитель компании сообщил изданию, что ретейлер «воодушевлен нововведениями, которые происходят в области криптовалют, и изучает, как это может выглядеть в Amazon».

Как сообщает издание City A.M. со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, онлайн-магазин может начать принимать биткоины в качестве платежей «к концу года». По его данным, «проект практически готов к запуску» и директива о приеме криптовалюты исходит непосредственно от основателя Amazon Джеффа Безоса.

Компания, по данным источника, планирует «начать с биткоина», а затем приступить к приему криптовалют Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Кроме того, как утверждает информированный сотрудник, в следующем году компания также может запустить свой собственный «нативный токен».

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.