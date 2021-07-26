В отношении расчетной небанковской кредитной организации «Нарат» из Казани запущена процедура принудительной ликвидации, свидетельствует информация на сайте Банка России.

Регулятор в понедельник, 26 июля, уведомил о прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией.

«По результатам проведенного временной администрацией обследования признаков несостоятельности (банкротства) кредитной организации не установлено. Арбитражный суд Республики Татарстан 13 июля 2021 года принял решение о принудительной ликвидации НКО», — говорится в сообщении.

Ликвидатором утвержден Евгений Кацер, состоящий в некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие».



Лицензия у РНКО «Нарат» была отозвана 28 мая этого года. Центробанк, в частности, объяснял, что «деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций».

Ася ШАЛИМОВА