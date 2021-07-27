Мошенники стали призывать россиян инвестировать в космос, рассказали «Известиям» в InfoSecurity a Softline Company. Информацию подтвердили эксперты и представители банков.

По словам заместителя гендиректора InfoSecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, ресурс с предложением напрямую вложиться в российскую космическую отрасль — новый узел сети фейковых сайтов, рекламирующих мошеннический инвестиционный проект. Он отметил, что на протяжении последнего года в Сети появлялись преступные порталы, на которых предлагалось вложиться в проекты по газу и вооружению. Только в июне их насчитывалось более 300. В конце июля компания выявила очередной ресурс, на этот раз призывающий инвестировать в «Роскосмос». Это старт новой тенденции и таких сайтов скоро будет больше, уверен Сергиенко.

На фишинговом сайте говорится, что «Роскосмос» позволил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Здесь же приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает заработок от 1 тыс. долларов еженедельно. На портале предлагается оставить электронную почту и телефон для связи, по которому пользователю позвонит якобы представитель проекта. Он направляет на фейковую трейдинговую платформу, где потенциальной жертве предлагают пополнить брокерский счет и начать торговать.

Несмотря на то что фейковая биржа переезжает с домена на домен, злоумышленники активно продвигают ее и массово закупают положительные отзывы на различных сайтах, сообщил Сергиенко. По его словам, невозможно определить, сколько людей посетили страницу проекта с инвестициями в российскую космическую отрасль и в итоге перевели деньги мошенникам.

Подобные «проекты» появляются периодически и действуют по схожей схеме, меняется лишь «обложка», сообщили в ЦБ: мошенники могут использовать как бренды крупных международных, так и российских компаний, выступая якобы от их имени. На сайтах предлагаются якобы высокодоходные инвестиции в ценные бумаги компаний. Однако после регистрации на таких ресурсах, как правило, происходит переадресация на сайт нелегального форекс-дилера, рассказали в Банке России. В регуляторе подчеркнули, что, зарегистрировавшись на таком сайте, клиент рискует не только потерять «инвестированные» средства, но и стать жертвой кибермошенников — оставлять на подобных ресурсах свои персональные данные небезопасно.

О мошеннических сайтах, предлагающих инвестиции в российскую космическую отрасль, известно в «Инфосистемах Джет» и банке «Ренессанс Кредит». Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT Игорь Фиц рассказал, что типовой фишинговый ресурс с такой приманкой содержит фразы о минимальных рисках вложений и доходности активов. В «Ренессанс Кредите» отметили, что до этого мошенники создавали в соцсетях аккаунты-аналоги страницы Илона Маска и предлагали жертвам перевести токены на криптокошелек за вознаграждение от Tesla.

Появление новой схемы обмана связано с ростом интереса к вложениям в космические компании на фоне успеха Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin Джеффа Безоса, полагает руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров.