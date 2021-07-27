📰 Крупнейшие банки зафиксировали ставки по кредитам, несмотря на рост ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%, пишут «Известия» , опросив топ-50 финансовых организаций. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что столь резкое повышение ключевого показателя призвано охладить потребительское кредитование. В финансовых организациях пояснили, что будут поднимать проценты плавно, ориентируясь на спрос клиентов и конъюнктуру рынка. Представители большинства из них отметили, что вслед за ключевой пересмотрели лишь предложения по вкладам и накопительным счетам. Полноценная реакция на решение регулятора произойдет в течение двух-трех недель, за которые ставки подрастут на 0,3—0,5 процентного пункта, полагают эксперты.

📰 Почти треть российских школ переплачивают за Интернет, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях. В обращении также предлагается выяснить причины завышенной стоимости. В аппарате зампреда Кабмина признали проблему и пообещали искать ее решение вместе с объединением. В Минцифры, в свою очередь, сообщили о подключении к Всемирной сети по госконтрактам более 15,6 тыс. школ, уточнив, что специалисты ведомства также фиксировали разные суммы трат на Интернет в регионах. В Госдуме предложение об установлении единого тарифа для всех учебных заведений поддержали. Эксперты отметили, что о целесообразности введения общего базового тарифа говорят многие главы регионов.

📰 «Почта России» запустила новый сервис для организаций — оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя почты. По его словам, Почта России может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России». Тарифы на услугу варьируются от 4,8 рубля (оцифровка одной страницы документа) до 60 рублей (внесение документа в систему документооборота заказчика), следует из тарифной сетки Почты России. Эксперты уверены, что таким образом Почта России в теории будет экономить на транспортных издержках, связанных с доставкой корреспонденции корпоративным клиентам, а компаниям будет удобнее, так как многие уже перешли на цифровой документооборот.

📰 Затраты госсектора на информационную безопасность растут, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Информзащиты». Так, в 2020 году они составили 74,3 млрд рублей против 66,4 млрд рублей годом ранее. Из них 37,3 млрд рублей ушло на защиту госорганов (закупки по 44-ФЗ) и 37 млрд рублей — компаний с госучастием (223-ФЗ). При этом больше всего на информационную безопасность по 44-ФЗ и 223-ФЗ тратят федеральные и региональные органы власти (20,4 млрд рублей и 11,5 млрд рублей в 2020 году соответственно), а сфера обороны и ОПК занимает только третье место — 8,7 млрд рублей. Дальнейший рост будут стимулировать закон о безопасности критической информационной инфраструктуры и новые требования ФСТЭК, считают эксперты. Но общее число контрактов снижается, закупки становятся консолидированными, и небольшим компаниям все сложнее пробиться на рынок госзаказов из-за сложностей с прохождением процедуры лицензирования.

📰 В правительстве начали обсуждать план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года, в который вошли самые разные направления, от детских военно-исторических лагерей до создания к концу 2024 года национальной системы бронирования отелей и туристических услуг, пишет «Коммерсант» . Среди целей — увеличение оборота индустрии с 3,2 трлн до 16,3 трлн рублей, двукратный рост числа внутренних путешествий на одного жителя, рост экспорта услуг и увеличение потока инвестиций. Кроме того, параллельно разрабатывается нацпроект по развитию туризма. Согласно документу, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Работу в этом направлении уже ведет «Ростех». Однако участники рынка и эксперты в IT сомневаются в успехе проекта, так как проблем с нехваткой систем бронирования в России нет, но ни одна из них не может получить большую долю рынка и не располагает достаточными бюджетами на рекламное продвижение на сторонних площадках.

📰 Государственный Эрмитаж и одна из крупнейших криптобирж, Binance, договорились о создании и выпуске токенизированных произведений (на основе невзаимозаменяемых токенов — Non-Fungible Token, NFT) из собраний музея, пишет «Коммерсант» . Серия работ состоит из таких произведений, как «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все они будут доступны в конце августа. По каждой картине создано по два экземпляра NFT: один из них будет храниться в Эрмитаже, а второй представлен на маркетплейсе Binance, продажи на котором будут осуществляться в формате аукциона. Невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить гарантию того, что покупатель является единственным владельцем конкретной копии, и дают ощущение обладания уникальным цифровым произведением, созданным один единственный раз.



📰 Курс биткойна 26 июля обновил шестинедельный максимум, приблизившись к 40 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные CoinMarketCap. В ходе торгов на криптовалютных биржах цена ведущей виртуальной валюты достигала 39,8 тыс. долларов, максимума с 16 июня. Это на 14% выше значений закрытия предыдущего дня. Даже с учетом коррекции стоимость биткойна за шесть дней выросла почти на 30%. По мнению экспертов, восстановлению котировок цифровых валют способствовали словесные интервенции бизнесмена Илона Маска. На минувшей неделе на конференции B Word глава Tesla заявил, что лично он, Tesla и SpaceX владеют биткойнами, несмотря на опасения по поводу их воздействия на окружающую среду. Кроме того, бизнесмен заявил, что компания Tesla, «скорее всего, возобновит платежи в BTC». Поддержала «бычьи» настроения на рынке и информация о том, что Amazon, вероятно, также рассматривает возможность принимать к оплате криптовалюты.

📰 Стоимость бензина на бирже СПбМТСБ после угрозы Минэнерго ввести запрет на экспорт стала снижаться, пишет «Коммерсант» . Так, Аи-92 подешевел на 0,5%, до 57 тыс. рублей за тонну, а Аи-95 — на 1%, до 59,2 тыс. рублей. Топливо стало дешеветь после того, как глава Минэнерго Николай Шульгинов 22 июля сделал предупреждение нефтекомпаниям, пообещав на этой неделе «запустить процесс» ограничения экспорта бензина в случае сохранения высоких цен. В тот момент биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 находились на исторических максимумах — 57,26 тыс. рублей и 60 тыс. рублей за тонну. Эксперты и участники рынка полагали, что дальнейший существенный рост цен уже маловероятен, так как в таком случае нефтяники лишатся компенсаций по демпферу. Однако, по оценкам аналитиков, чтобы АЗС перестали получать убытки, оптовые цены должны сократиться еще хотя бы на 6,5%. Между тем в Минэнерго по-прежнему рассматривают сценарий экспортного эмбарго, реализация которого будет зависеть от объемов продаж нефтекомпаниями топлива на бирже и динамики цен.

Анна КОМАРОВА