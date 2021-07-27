📰 Крупнейшие банки зафиксировали ставки по кредитам, несмотря на рост ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%, пишут «Известия», опросив топ-50 финансовых организаций. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что столь резкое повышение ключевого показателя призвано охладить потребительское кредитование. В финансовых организациях пояснили, что будут поднимать проценты плавно, ориентируясь на спрос клиентов и конъюнктуру рынка. Представители большинства из них отметили, что вслед за ключевой пересмотрели лишь предложения по вкладам и накопительным счетам. Полноценная реакция на решение регулятора произойдет в течение двух-трех недель, за которые ставки подрастут на 0,3—0,5 процентного пункта, полагают эксперты.
📰 Почти треть российских школ переплачивают за Интернет, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ). Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях. В обращении также предлагается выяснить причины завышенной стоимости. В аппарате зампреда Кабмина признали проблему и пообещали искать ее решение вместе с объединением. В Минцифры, в свою очередь, сообщили о подключении к Всемирной сети по госконтрактам более 15,6 тыс. школ, уточнив, что специалисты ведомства также фиксировали разные суммы трат на Интернет в регионах. В Госдуме предложение об установлении единого тарифа для всех учебных заведений поддержали. Эксперты отметили, что о целесообразности введения общего базового тарифа говорят многие главы регионов.
📰 «Почта России» запустила новый сервис для организаций — оцифровку входящей бумажной корреспонденции для компаний и госструктур и передачу ее адресатам в электронном виде, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя почты. По его словам, Почта России может как просто пересылать сканы писем адресату, так и загружать их во внутреннюю систему документооборота компании, если она интегрирована с IT-системами «Почты России». Тарифы на услугу варьируются от 4,8 рубля (оцифровка одной страницы документа) до 60 рублей (внесение документа в систему документооборота заказчика), следует из тарифной сетки Почты России. Эксперты уверены, что таким образом Почта России в теории будет экономить на транспортных издержках, связанных с доставкой корреспонденции корпоративным клиентам, а компаниям будет удобнее, так как многие уже перешли на цифровой документооборот.
📰 Затраты госсектора на информационную безопасность растут, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Информзащиты». Так, в 2020 году они составили 74,3 млрд рублей против 66,4 млрд рублей годом ранее. Из них 37,3 млрд рублей ушло на защиту госорганов (закупки по 44-ФЗ) и 37 млрд рублей — компаний с госучастием (223-ФЗ). При этом больше всего на информационную безопасность по 44-ФЗ и 223-ФЗ тратят федеральные и региональные органы власти (20,4 млрд рублей и 11,5 млрд рублей в 2020 году соответственно), а сфера обороны и ОПК занимает только третье место — 8,7 млрд рублей. Дальнейший рост будут стимулировать закон о безопасности критической информационной инфраструктуры и новые требования ФСТЭК, считают эксперты. Но общее число контрактов снижается, закупки становятся консолидированными, и небольшим компаниям все сложнее пробиться на рынок госзаказов из-за сложностей с прохождением процедуры лицензирования.
📰 В правительстве начали обсуждать план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года, в который вошли самые разные направления, от детских военно-исторических лагерей до создания к концу 2024 года национальной системы бронирования отелей и туристических услуг, пишет «Коммерсант». Среди целей — увеличение оборота индустрии с 3,2 трлн до 16,3 трлн рублей, двукратный рост числа внутренних путешествий на одного жителя, рост экспорта услуг и увеличение потока инвестиций. Кроме того, параллельно разрабатывается нацпроект по развитию туризма. Согласно документу, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами средств размещения в России. Работу в этом направлении уже ведет «Ростех». Однако участники рынка и эксперты в IT сомневаются в успехе проекта, так как проблем с нехваткой систем бронирования в России нет, но ни одна из них не может получить большую долю рынка и не располагает достаточными бюджетами на рекламное продвижение на сторонних площадках.
📰 Государственный Эрмитаж и одна из крупнейших криптобирж, Binance, договорились о создании и выпуске токенизированных произведений (на основе невзаимозаменяемых токенов — Non-Fungible Token, NFT) из собраний музея, пишет «Коммерсант». Серия работ состоит из таких произведений, как «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога, «Композиция VI» Василия Кандинского, «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне. Все они будут доступны в конце августа. По каждой картине создано по два экземпляра NFT: один из них будет храниться в Эрмитаже, а второй представлен на маркетплейсе Binance, продажи на котором будут осуществляться в формате аукциона. Невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить гарантию того, что покупатель является единственным владельцем конкретной копии, и дают ощущение обладания уникальным цифровым произведением, созданным один единственный раз.
📰 Курс биткойна 26 июля обновил шестинедельный максимум, приблизившись к 40 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные CoinMarketCap. В ходе торгов на криптовалютных биржах цена ведущей виртуальной валюты достигала 39,8 тыс. долларов, максимума с 16 июня. Это на 14% выше значений закрытия предыдущего дня. Даже с учетом коррекции стоимость биткойна за шесть дней выросла почти на 30%. По мнению экспертов, восстановлению котировок цифровых валют способствовали словесные интервенции бизнесмена Илона Маска. На минувшей неделе на конференции B Word глава Tesla заявил, что лично он, Tesla и SpaceX владеют биткойнами, несмотря на опасения по поводу их воздействия на окружающую среду. Кроме того, бизнесмен заявил, что компания Tesla, «скорее всего, возобновит платежи в BTC». Поддержала «бычьи» настроения на рынке и информация о том, что Amazon, вероятно, также рассматривает возможность принимать к оплате криптовалюты.
📰 Стоимость бензина на бирже СПбМТСБ после угрозы Минэнерго ввести запрет на экспорт стала снижаться, пишет «Коммерсант». Так, Аи-92 подешевел на 0,5%, до 57 тыс. рублей за тонну, а Аи-95 — на 1%, до 59,2 тыс. рублей. Топливо стало дешеветь после того, как глава Минэнерго Николай Шульгинов 22 июля сделал предупреждение нефтекомпаниям, пообещав на этой неделе «запустить процесс» ограничения экспорта бензина в случае сохранения высоких цен. В тот момент биржевые цены на Аи-92 и Аи-95 находились на исторических максимумах — 57,26 тыс. рублей и 60 тыс. рублей за тонну. Эксперты и участники рынка полагали, что дальнейший существенный рост цен уже маловероятен, так как в таком случае нефтяники лишатся компенсаций по демпферу. Однако, по оценкам аналитиков, чтобы АЗС перестали получать убытки, оптовые цены должны сократиться еще хотя бы на 6,5%. Между тем в Минэнерго по-прежнему рассматривают сценарий экспортного эмбарго, реализация которого будет зависеть от объемов продаж нефтекомпаниями топлива на бирже и динамики цен.