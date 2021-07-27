Лимоны, а также чеснок оказались в числе немногих продуктов, которые подешевели по итогам первого полугодия, пишет РБК .

Средняя цена за 1 кг лимонов в рознице в январе — июне 2021 года снизилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30%, подсчитали в РБК на основе данных Росстата. Если по итогам шести месяцев 2020 года это были 189,4 рубля за 1 кг, то в этом — уже 131,9 рубля. Ни на один другой продукт питания цены не падали так стремительно, свидетельствуют подсчеты РБК.

Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок: цена упала почти на 10% — с 254,5 до 229,6 рубля за 1 кг.

За последние полгода цены в категории «овощи и фрукты» в магазинах в среднем выросли, но лимоны, лайм и чеснок, действительно, вошли в число немногих продуктов, которые демонстрируют противоположный тренд, подтвердили РБК в исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки 20 тыс. российских домохозяйств по всей стране. По данным GfK, за первое полугодие средняя стоимость 1 кг лимона и лайма снизилась на 31% к аналогичному периоду 2020 года — до 111,5 рубля, 1 кг чеснока — на 9%, до 224,2 рубля.

На то, что в этом году лимоны подешевели, обращал внимание и Центробанк: по его данным, в апреле 2021-го в Санкт-Петербурге, например, лимоны стоили более чем в три раза дешевле в сравнении с тем же месяцем прошлого года.



Кроме лимонов и чеснока в первом полугодии 2021 года заметно подешевело пшено — на 11% (с 68,4 до 60,8 рубля за 1 кг). Снизилась также стоимость репчатого лука — на 7% (с 34,8 до 32 рублей за 1 кг).

Остальные продукты, в том числе те, которые относятся к социально значимым, в первой половине года подорожали. Лидерами роста цен стали так называемые овощи «борщевого набора» — свекла, морковь, картофель. Эти овощи подорожали, соответственно, на 69% (до 48,3 рубля за 1 кг), 56% (до 52,5 рубля) и 50% (до 41,4 рубля).

Кроме того, на 47%, до 49,8 рубля за 1 кг, подорожал в магазинах сахар, цены на которой поставщики и торговые сети по инициативе правительства зафиксировали до 1 июня 2021 года.

Нынешнее падение цен связано со снижением спроса на продукцию, на которую в прошлом году спрос был ажиотажный, поясняет партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд. В начале 2020 года было мало что известно про коронавирус, и по этой причине большая часть россиян, привыкших использовать лимоны и чеснок для профилактики простудных заболеваний, начали скупать эти продукты. Также, по словам Гольфанд, были «некоторые задержки» в поставках лимонов и чеснока, в апреле прошлого года они подорожали на 65% и 48% соответственно, и по этой же причине было сложно найти имбирь. Как отмечает РБК, в прошлом году проблемы первоначально были связаны с напряженной ситуацией с распространением коронавируса в Китае, который является основным мировым экспортером чеснока и одним из крупнейших поставщиков цитрусовых для России. Потребители жаловались на подорожание укрепляющих иммунитет продуктов в Генпрокуратуру, которая поручила разобраться с завышением цен Федеральной антимонопольной службе. В некоторых «вопиющих» случаях ФАС обнаружила наценку на лимоны до 300—500%, констатировала тогда служба. Но она же признавала, что рост цен вызван объективными причинами.