Российский фондовый рынок на открытии торгов демонстрирует снижение индексов к уровню вчерашнего закрытия. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Ключевые индексы были в плюсе на самом старте торгов, далее демонстрировали разнонаправленную динамику (так, индекс Мосбиржи на 10:13 мск прибавлял 0,05%), затем уже оба оказались в «красной зоне». По состоянию на 10:21 индекс Мосбиржи демонстрирует снижение на 0,04% (до 3 748,63 пункта), падение индекса РТС составило 0,25% (до 1 598,46 пункта).

Как отмечает главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, несмотря на то, что накануне российский рынок акций после утреннего снижения нашел в себе силы не только отыграть потери, но и прибавить по итогам основной сессии 0,4%, принципиально картину это не изменило: индекс Мосбиржи находится ниже восходящего канала от середины декабря прошлого года и пока даже не пытается в него вернуться.

«Вчерашний рост рублевого индикатора стал во многом следствием роста акций СберБанка на 2,4%. Никаких новостных поводов для такого подъема не было. Теперь первой целью роста является район 210 рублей, а потом 217 рублей. Однако советуем сохранять осторожность с этой бумагой: последние две недели наблюдается серьезный, в 70—80 млн долларов, отток средств нерезидентов из российских акций. Как известно, наибольший объем средств иностранные инвесторы вкладывают в «Сбер», — пишет Алексей Антонов.

По мнению аналитика, негатива в ситуацию на фондовом рынке могут добавить ожидание завтрашнего заседания ФРС США и очередные заявления о необходимости начать сворачивать программу выкупа бумаг с рынка. «В ожидании этого по Америке уже сегодня может начаться фиксация спекулятивной прибыли, что негативно отразится и на нашем рынке», — подчеркнул Антонов.

Кроме того, отметил он, на текущей неделе российская валюта потеряет поддержку от налогового периода. «Но все-таки определяющей для рубля будет завтрашняя динамика доллара, которую определит риторика американского регулятора. Насчет роста рубля иллюзий мы не питаем, вопрос заключается лишь в том, когда рубль сформирует новую девальвационную волну», — указал Антонов.

По прогнозам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс Мосбиржи в течение дня продвинется в направлении 3 800 пунктов, а сохранение спроса на акции внутренних секторов сохранится.

«Индекс Мосбиржи начал неделю повышением, отыграв пятничные потери и вернувшись к отметке 3 750 пунктов благодаря крепости рынка нефти и стабилизации внешнего фона, способствовавшим оживлению спроса на внутренние сектора. Учитывая не вполне однозначный внешний фон, складывающийся во вторник, индекс Мосбиржи может в начале торгов удерживаться у 3 750 пунктов. Ждем, что в течение дня индекс возобновит движение в направлении 3 800 пунктов. Рассчитываем на сохранение спроса на «фишки» внутренних секторов, в первую очередь финансового», — сказал Евгений Локтюхов.

Данил КЛЯХИН