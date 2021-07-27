РГС Банк запустил совместно с онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip дебетовую карту для путешественников Gran Turismo. Карта выпускается в премиальной категории Black Edition платежной системы Masterсard, уточняется в сообщении кредитной организации.

Карта Gran Turismo позволит частично или полностью компенсировать накопленными бонусами любые услуги на сайте OneTwoTrip. Держателям карты доступно ежемесячное начисление до 10% бонусами при оплате на тревел-портале авиа- и железнодорожных билетов, аренды авто и отелей по всему миру, до 5% на остаток по карте при торговом обороте от 10 тыс. рублей и до 1,5% за покупки по карте от 5 тыс. рублей. Один бонус соответствует 1 рублю, при этом по карте не установлены какие-либо ограничения по выплате бонусного кэшбэка.

Через сервис OneTwoTrip можно приобретать авиабилеты более чем 800 авиакомпаний; бронировать отели, хостелы и апартаменты по всему миру (более 2 млн вариантов размещения); покупать билеты на автобусы и поезда по России, СНГ и Европе; брать авто в аренду у 1,5 тыс. прокатных компаний в 174 странах мира и приобретать экскурсии по России и крупнейшим городам мира (от 8 тыс. вариантов досуга), подчеркивают в РГС Банке.

Карта может быть оформлена как в отделении РГС Банка, так и дистанционно с бесплатной доставкой на дом в 70 субъектах РФ. После оформления карты для использования бонусов необходимо привязать ее к профилю в личном кабинете на сайте rgs.onetwotrip.com.

«Для удобства клиентов по карте доступна опция «Тест-драйв» РГС Банка: в течение трех месяцев можно на платить за обслуживание, чтобы оценить все преимущества нового продукта. При этом функционал карты доступен в полном объеме — как начисление бонусов, так и привилегии от платежной системы Mastercard, в том числе бесплатная программа доступа в бизнес-залы аэропортов Lounge Key. По истечении периода тест-драйва, если клиент примет решение продолжить пользование картой, будет включено условно бесплатное обслуживание. Комиссия не будет взиматься при ежемесячном обороте по карте от 15 тыс. рублей при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях, в ином случае стоимость обслуживания составит 149 рублей в месяц», — добавляют в банке.

Среди прочих возможностей карты названы мгновенные переводы по номеру телефона без комиссии через Систему быстрых платежей и бесплатное снятие наличных и пополнение счета в партнерской банкоматной сети по всей стране (в частности, у «Открытия», ВТБ, Альфа-Банка, снятие — также у СберБанка), а также снятие без комиссии за рубежом наличных средств на сумму до 25 тыс. рублей в месяц.



Управлять картой можно через интернет-банк или в мобильном приложении. Кроме того, полученный с картой личный кабинет в ДБО открывает доступ к дистанционному открытию вкладов и накопительных счетов, платежам и переводам в пользу третьих лиц, конверсионным операциям, плановому и досрочному погашению кредитов и т. п.

Ася ШАЛИМОВА