Новикомбанк (опорный банк госкорпорации «Ростех») в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 представил кобрендовые карты с уникальным дизайном, разработанным для сотрудников Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

На картах изображен новый авиалайнер МС-21. Выпуск карты приурочен к запуску пассажирских самолетов нового поколения в серийное производство.

На 1 июля 2021 года держателями социально-платежной карты работника «Ростеха» являются более 41 тыс. работников холдинга ОАК. К 1 июля 2022 года планируется обеспечить картами более 80 тыс. сотрудников авиастроительной корпорации.

«Социально-платежные карты сотрудника «Ростеха» — уникальный финансовый инструмент, который Новикомбанк предлагает своим клиентам. Все карты имеют статус премиальных и эмитируются банком на базе национальной платежной системы «Мир», — отмечают в банке.

По карте на выбор предлагаются программы получения кэшбэка и бонусов. Кроме этого, действует также программа лояльности платежной системы «Привет, Мир!» с кэшбэком до 20%. Банк подключен к Системе быстрых платежей. Также доступны технологии Samsung Pay («Мир», Visa, Masterсard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android) и Apple Pay (для карт Visa и Masterсard).

Екатерина САВЕЛЬЕВА

