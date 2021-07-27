Россия находится на 16-м месте среди стран Европы по доступности бензина для населения. Результаты соответствующего исследования опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

Рейтинг доступности бензина составлялся по объему топлива, который жители той или иной страны Европы могут приобрести на среднемесячную зарплату. За основу были взяты цены на бензин с октановым числом 95 на начало июля 2021 года и статистические данные об официальном уровне зарплат в каждой из 32 стран, включенных в список.

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны на среднестатистическую зарплату могут приобрести 2 570 литров бензина в месяц. Этот показатель объясняется относительно невысокой ценой на топливо и одним из самых больших в Европе уровнем зарплат. Второе место заняла Норвегия — 2 369 литров, на третьем Австрия — 2 131 литр. В первую пятерку рейтинга также вошли Великобритания (2 029 литров) и Ирландия (1 929 литров).

Россия в рейтинге расположилась на 16-м месте: средней ежемесячной зарплаты гражданина РФ хватит на приобретение 1 003 литров бензина. Соседние строчки занимают Италия (1 095 литров) и Казахстан (958 литров). Замыкают список Словакия (603 литра), Румыния (599 литров) и Украина (380 литров).

В исследовании указано, что во всех без исключения европейских странах с начала 2021 года зафиксировано подорожание топлива. Больше всего по итогам шести месяцев бензин подорожал в Словении (на 20,8%), Польше (на 20,2%) и на Кипре (на 18,6%). А самый низкий показатель роста цен отмечен в России (4%), Норвегии (10,9%) и Белоруссии (11,1%). В то же время в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 34,3 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 49,1 рубля за литр.

Результаты исследования во многом совпадают с данными аналогичного рейтинга, опубликованного год назад: лидеры и аутсайдер сохранили свои места. Однако в середине списка произошли рокировки. В частности, Россия в июле 2020 года занимала 20-е место, а жители страны могли приобрести на среднемесячную зарплату 925 литров бензина. При этом рост цен на топливо в первом полугодии прошлого года был зафиксирован только в трех странах: России, Белоруссии и Казахстане.

Данил КЛЯХИН