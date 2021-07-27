Россия внесла в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Копия проекта конвенции передана председателю специального комитета ООН по разработке конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях Фаузие Мебарки.

«Сегодня в штаб-квартире ООН в Вене межведомственная российская делегация, возглавляемая заместителем генерального прокурора РФ Петром Городовым, на встрече с и. о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннисом Чатчавалитом официально внесла российский проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях», — отметили в ведомстве.

Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил внести изменения в статью 159 УК РФ, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием Интернета в отдельный, более тяжелый состав. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

В Генпрокуратуре отметили, что принятие конвенции будет иметь целый ряд преимуществ, в частности, предусматривает борьбу с криминальным использованием криптовалюты и преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе поддельной медпродукцией и наркотиками.

«Проект концепции учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности (в том числе криминальное использование криптовалюты), вводит новые составы преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие). Также проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов», — отметили в ведомстве.