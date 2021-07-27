Альфа-Банк запустил в мобильном приложении сервис «Инвестбэк». С его помощью можно инвестировать накопленный кэшбэк в ПИФы от «Альфа-Капитала», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Инвестбэк» позволяет получить первый опыт в инвестировании. Начать можно даже с суммы в 100 рублей. Клиент, как обычно, совершает покупки по своей карте и получает кэшбэк. Чтобы инвестировать его в паи фонда «Альфа-Капитал Технологии», достаточно нажать одну кнопку», — сообщили в банке, уточнив, что доходность инструмента за последний год составляет 39,51%.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
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+276.15%
|Купить
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+252.87%
|Купить
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+186.94%
|Купить
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+142.30%
|Купить
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+137.01%
|Купить
Фонд включает акции ведущих мировых высокотехнологичных компаний, таких как Facebook, Amazon, Microsoft, Apple и др.
«Инвестбэк — это кэшбэк нового поколения. Наши клиенты не только получают деньги от банка за свои покупки, но и приумножают их с помощью экспертизы «Альфа-Капитала», — прокомментировал руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.
В будущем Альфа-Банк и УК «Альфа-Капитал» планируют расширять список фондов для инвестирования.