Около 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в органы МВД Республики Татарстан. Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, компания незаконным путем привлекла не менее 70 млн рублей вкладчиков.

По версии следствия, незаконную деятельность Finiko вела с июня 2018 по декабрь 2020 года. Ее сотрудники, личности которых устанавливаются, привлекали денежные средства жителей Татарстана и других регионов России под предлогом высокоэффективных вложений: для торговли на фондовых рынках, приобретения криптовалюты и т. п. Кроме того, клиенты предоставляли компании деньги в рамках различных программ — под обещания выплат ежемесячного дохода в виде высоких процентов либо приобретения имущества. В результате Finiko собрала не менее 70 млн рублей вкладчиков, при этом фактически инвестиционную деятельность не вела.

«В правоохранительные органы поступило более 100 заявлений от татарстанских вкладчиков финансовой организации Finiko. В целом по стране больше тысячи заявлений», — приводит РИА Новости комментарий начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканской полиции Руслана Давлетьярова.

Главное следственное управление МВД Республики Татарстан ведет расследование в рамках уголовного дела, которое возбуждено по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере»).

Данил КЛЯХИН