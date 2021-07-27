Кредит Европа Банк при поддержке Mastercard 27 июля запустил акцию «Хорошее начало» для новых держателей цифровой дебетовой карты Card Plus World Mastercard. Участник акции получает дополнительное вознаграждение 1 тыс. рублей, выполнив два условия, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Прежде всего клиенту необходимо оформить цифровую Card Plus, это дебетовая карта с кэшбэком, которая объединяет преимущества традиционной Card Plus с возможностью выпуска онлайн. Вторым условием является то, что в течение месяца выпуска карты и следующего за ним клиенту необходимо оплатить картой покупки на сумму 60 тыс. рублей и более, тогда на его счет будет зачислено дополнительное вознаграждение в размере 1 тыс. рублей», — говорится в релизе.

В банке уточнили, что по Card Plus начисляется кэшбэк 5% за оплату картой на заправках, в кафе, ресторанах, ресторанах быстрого питания, 1% на остальные покупки, а также процент на остаток средств на счете (ставка в июле 2021 года — 4,5% годовых). Кэшбэк и проценты выплачиваются на счет клиента ежемесячно. Цифровая карта выпускается за несколько минут в мобильном приложении или интернет-банке и моментально активируется. После выпуска карты ее можно добавить в любой электронный кошелек и начать использовать для оплаты покупок.



Для участия в акции требуется регистрация.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

