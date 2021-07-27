Четверть россиян хотели бы воспользоваться ипотекой от работодателя, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob.



Так, 25% опрошенных готовы взять жилищный кредит у работодателя, «если процент будет адекватный». 44% опрошенных не интересно такое предложение: «Работодатель будет выкручивать руки с помощью жилья». 31% опрошенных затруднились с ответом: «Думаю, работодатели не захотят вкладываться в эту тему или процент по ипотеке будет гораздо выше банковского».

Ипотека от работодателя больше заинтересовала мужчин: 27% против 23% среди женщин. Россияне от 35 до 44 лет говорили о желании взять такую ипотеку чаще более молодых и более зрелых респондентов (28%). Чем выше уровень дохода, тем выше заинтересованность в ипотечных продуктах от компании: 14% среди россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей и 30% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. в месяц.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Как сообщалось, риелторы обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением разрешить работодателям выдавать своим сотрудникам ипотеку и оформлять купленные квартиры в залог. Идея предполагает, что компании станут кредитными организациями, для чего необходимо будет разработать упрощенную систему лицензирования на корпоративное кредитование работников. Реализация инициативы позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет бизнеса, а компании получат инструмент повышения лояльности сотрудников и инвестирования денег, полагают риелторы.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

