Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом Геобанка, говорится в материалах суда.

Ранее столичный арбитраж приостановил производство по иску ЦБ РФ о ликвидации Геобанка.

Регулятор 2 апреля отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с тем, что Геобанк полностью утратил собственные средства.

ЦБ лишил лицензии Геобанк
ЦБ лишил лицензии Геобанк

Геобанк полностью утратил собственные средства.

Кроме того, банк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Также кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. Исполнение требований надзорного органа о признании договоров аренды в качестве долгосрочных и корректном отражении связанных с ними расходов выявило полную утрату Геобанком собственных средств (капитала), сообщил ЦБ.

Банк был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью.