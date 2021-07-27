Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом Геобанка, говорится в материалах суда.

Ранее столичный арбитраж приостановил производство по иску ЦБ РФ о ликвидации Геобанка.

Регулятор 2 апреля отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение было принято в связи с тем, что Геобанк полностью утратил собственные средства.

Кроме того, банк использовал для основной деятельности помещения, арендованные на основании неоднократно пролонгировавшихся договоров, которые признавались краткосрочными и учитывались на балансе с нарушением требований нормативных актов Банка России. Также кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по указанным сделкам. Исполнение требований надзорного органа о признании договоров аренды в качестве долгосрочных и корректном отражении связанных с ними расходов выявило полную утрату Геобанком собственных средств (капитала), сообщил ЦБ.

Банк был учрежден в 1992 году в форме общества с ограниченной ответственностью.