Только десятая часть россиян (11%) готова получать зарплату в цифровых рублях, пишут «Известия» . Почти половина россиян (41%) категорически не готовы с такой формой оплаты труда, оставшиеся 48% затруднились ответить, говорится в исследовании HeadHunter. Часть респондентов, готовых оперировать цифровым рублем, согласны получать в такой форме всю зарплату, другие ― не более половины ежемесячных выплат.

В начале июля в ЦБ представили перечень из 12 банков, которые вошли в пилотную группу для тестирования цифрового рубля. Запуск эксперимента запланирован на начало 2022 года. На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и ряд других операций. В дальнейшем предполагается расширение числа трансакций и количества участников пилота.

ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля Разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре, а в январе 2022 года начать тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. В первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля вошли 12 банков , сообщает пресс-служба регулятора.



Планируется, что новый продукт протестируют по технологии friends & family: с привлечением ограниченного круга клиентов, сообщили в ВТБ. Банк ДОМ.РФ планирует набрать целевую группу лояльных и заинтересованных в проверке новой формы валюты клиентов, сообщили в кредитной организации.

Цифровой рубль не должен обернуться капитальными расходами, отметили в Росбанке. Внедрение третьей формы нацвалюты может привести к оттоку ликвидности из коммерческих кредитных организаций, что отразится на росте ставок по займам, а также при платежах цифровыми рублями граждане не смогут получать кэшбэк, сообщил гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Движение каждого отдельного рубля с момента его эмиссии Банком России возможно будет отследить, заявил советник зампредседателя ПСБ Максим Хрусталев. В СКБ-Банке добавили, что новый тип денег позволит запустить офлайн-сервисы безналичной оплаты, что актуально с учетом географии страны.

Комиссии для граждан и бизнеса при расчете в цифровых рублях будут небольшими за счет низких издержек финансовой системы, ожидают в ассоциации «ФинТех». Также операции с новой формой валюты упростят адресное начисление соцвыплат и позволят противодействовать продаже алкоголя или сигарет несовершеннолетним.