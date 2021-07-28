Райффайзенбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития объединили банкоматные сети. Об этом сообщили пресс-службы обоих банков.

После объединения партнерская сеть УБРиР, в которую помимо Райффайзенбанка входят Альфа-Банк, Промсвязьбанк, ВУЗ-Банк и «Ак Барс», насчитывает более 8,2 тыс. устройств в 76 регионах России. Сколько банкоматов принадлежит непосредственно УБРиР, в пресс-службе банка не уточняют.

«Мы продолжаем развивать партнерскую сеть, чтобы у наших клиентов было еще больше возможностей по снятию и внесению наличных. Накопленный нами опыт интеграции банкоматных сетей и лучшие практики наших партнеров позволили нам реализовать проект в предельно сжатые сроки. Это последовательный важный шаг банка в развитии бизнеса. А для наших клиентов и клиентов наших партнеров – доступный и удобный сервис, который поможет им пользоваться картами на всей территории страны с максимальной выгодой и удобством», — рассказал директор департамента розничного бизнеса УБРиР Вадим Белопольский.

В Райффайзенбанке, который имеет около 2 тыс. собственных банкоматов, решение объединить банковские сети объяснили стремлением повысить уровень сервиса для клиентов в Уральском федеральном округе, где широко представлен УБРиР.

«Расширение банкоматной сети дает клиентам больше возможностей для работы с картами и наличными в Екатеринбурге, Ижевске, Челябинске, Новосибирске и ряде других городов. Отсутствие комиссии делает управление деньгами проще, а широкая география партнерской банкоматной сети позволяет получить привычный сервис практически в любом городе», — пояснил руководитель направления автоматизации процессов и развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка Артем Ядройцев.

Партнерская сеть, в которой клиенты Райффайзенбанка могут пополнить счет или снять наличные с карты без комиссии, сегодня насчитывает около 23 тыс. устройств.

Данил КЛЯХИН