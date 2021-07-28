Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Акцепт» на уровне «ruBВB+» и изменило прогноз по рейтингу на «стабильный», сообщается в релизе агентства. Ранее по рейтингу был «развивающийся» прогноз.

«Изменение прогноза по рейтингу на «стабильный» обусловлено реализацией планов банка по урегулированию задолженности крупного клиента и продаже объектов непрофильного имущества, что оказало поддержку показателям рентабельности, а также поддержанием комфортного для абсорбирования непредвиденных убытков капитального буфера. Рейтинг кредитоспособности банка характеризуют ограниченная оценка рыночных позиций, удовлетворительное качество активов, умеренно высокая оценка достаточности капитала, адекватная рентабельность, комфортная ликвидная позиция и консервативная оценка корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, банк «Акцепт» специализируется на расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании юридических лиц, а также кредитовании физлиц и операциях с ценными бумагами. Сеть подразделений банка сосредоточена в основном в Новосибирской области (головной офис и девять дополнительных офисов), имеются также филиал в Москве и по одному операционному офису в Омске, Красноярске, Барнауле.

Аналитики отмечают, что достаточность капитала банка и буфер абсорбции убытков находятся на комфортном уровне (Н1.0 равен 15,8%; Н1.1 равен Н1.2 равен 14,2%; по состоянию на 1 июня 2021 года банк выдерживал полное обесценение около 14% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Операционная эффективность и рентабельность бизнеса банка оцениваются как адекватные (за период с 1 апреля 2020-го по 1 апреля 2021 года ROE по прибыли после налогообложения по РСБУ составила 9%, CIR — 67%).

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что на кредиты физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юрлиц и муниципалитетов приходится по состоянию на 1 июня 2021 года около 54% валовых активов банка, 32,5% представлено портфелем ценных бумаг, еще около 10% — наличностью и ее эквивалентами, а также средствами в Банке России и коммерческих банках. Розничный портфель (12% валовых активов) представлен преимущественно ипотечными ссудами (48% портфеля на 1 июня 2021 года).

«Текущий запас балансовой ликвидности банка агентство оценивает как высокий: по состоянию на 1 июня 2021 отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам составило около 18%, ликвидных активов к привлеченным средствам – около 47%. Кроме того, агентство отмечает, что банк располагает доступом к кредитам Банка России под залог нерыночных активов и может привлечь ликвидность под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО», — говорится в сообщении.

Анна КОМАРОВА