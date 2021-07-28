Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) объявил об успешном завершении размещения на Московской бирже первого выпуска «зеленых» облигаций серии 001P-02 на 10 млрд рублей. Эти бумаги вошли в сектор устойчивого развития Мосбиржи, созданного для финансирования экологических проектов.



Ставка купона составила 8,7% годовых, срок размещения — пять лет. Номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, купонный период — 182 дня. «Инвестиционный банк Синара» выступил организатором размещения.

СТМ стали третьей компанией, выпустившей крупный объем «зеленых» облигаций, чьи бумаги были включены в данный сектор.

«Сегодня ESG-повестка становится очень актуальной в России. Мы наблюдаем интерес к «зеленым» выпускам облигаций как со стороны эмитентов, так и со стороны инвесторов. Проявляется это в том числе в увеличении объемов размещений. Выпуск АО «СТМ» номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей является очень показательным в этом отношении», — прокомментировал директор департамента долгового капитала «Инвестиционного банка Синара» Рустем Каффиатуллин.

Соответствие облигаций СТМ международным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования было подтверждено Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Синара — Транспортные Машины» (облигационного займа серии 001Р-02) на уровне «ruА».