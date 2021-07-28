Банк «Александровский» с 28 июля повысил процентные ставки по сезонному депозиту и базовой линейке вкладов для частных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Так, максимальная ставка по сезонному вкладу «Черника Дольче» теперь составляет 7%. При оформлении вклада онлайн и выборе выплаты процентов в конце срока на текущий счет ставка составит 6,3% годовых для срока 181 день, 6,8% для срока 367 дней и 7% для срока 735 дней. Для клиентов пенсионного возраста такая доходность предлагается даже при открытии вклада в офисе, а для остальных категорий вкладчиков ставки в этом случае составят 6,1%, 6,6% и 6,8% соответственно.

При выборе клиентом ежемесячной выплаты процентов по вкладу применяются ставки на 0,2 процентного пункта ниже указанных.



Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей.

Кроме увеличения доходности банк продлил срок приема вклада до 30 сентября 2021 года.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По базовой линейке вкладов повышение ставок составило 0,7 п. п. Так, по вкладу «Максимум» ставки выросли до 6,3% годовых для сумм от 30 тыс. рублей и до 6,4% годовых для сумм от 1,5 млн рублей.

Ставка по накопительному счету «Идея» для частных клиентов увеличена до 4% годовых.

«Накопительный счет «Идея» — счет с возможностью не только получить проценты на свои сбережения, но и оперативно управлять своими средствами. Пополнять или снимать средства онлайн со счета можно в удобное время, до шести операций за расчетный период. Накопительный счет «Идея» может быть открыт на любую сумму от 10 рублей. Открытие и ведение счета — бесплатно. Проценты начисляются каждый день на всю сумму остатка на счете, выплачиваются ежемесячно с капитализацией», — уточнили в финучреждении.

Открыть вклады и накопительный счет «Идея» можно в интернет-банке или мобильном приложении, а также во всех офисах банка «Александровский».

Екатерина САВЕЛЬЕВА