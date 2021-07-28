Банк «Александровский» с 28 июля повысил процентные ставки по сезонному депозиту и базовой линейке вкладов для частных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Так, максимальная ставка по сезонному вкладу «Черника Дольче» теперь составляет 7%. При оформлении вклада онлайн и выборе выплаты процентов в конце срока на текущий счет ставка составит 6,3% годовых для срока 181 день, 6,8% для срока 367 дней и 7% для срока 735 дней. Для клиентов пенсионного возраста такая доходность предлагается даже при открытии вклада в офисе, а для остальных категорий вкладчиков ставки в этом случае составят 6,1%, 6,6% и 6,8% соответственно.
При выборе клиентом ежемесячной выплаты процентов по вкладу применяются ставки на 0,2 процентного пункта ниже указанных.
Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей.
Кроме увеличения доходности банк продлил срок приема вклада до 30 сентября 2021 года.
По базовой линейке вкладов повышение ставок составило 0,7 п. п. Так, по вкладу «Максимум» ставки выросли до 6,3% годовых для сумм от 30 тыс. рублей и до 6,4% годовых для сумм от 1,5 млн рублей.
Ставка по накопительному счету «Идея» для частных клиентов увеличена до 4% годовых.
«Накопительный счет «Идея» — счет с возможностью не только получить проценты на свои сбережения, но и оперативно управлять своими средствами. Пополнять или снимать средства онлайн со счета можно в удобное время, до шести операций за расчетный период. Накопительный счет «Идея» может быть открыт на любую сумму от 10 рублей. Открытие и ведение счета — бесплатно. Проценты начисляются каждый день на всю сумму остатка на счете, выплачиваются ежемесячно с капитализацией», — уточнили в финучреждении.
Открыть вклады и накопительный счет «Идея» можно в интернет-банке или мобильном приложении, а также во всех офисах банка «Александровский».