Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего менеджера Пробизнесбанка Дмитрия Захарова, обвиняемого в мошенничестве. Как уточняет ведомство, нанесенный банку ущерб составил 4 млн евро.

Как полагает следствие, бывший президент Пробизнесбанка Сергеей Леонтьев «с целью хищения имущества данного банка в особо крупном размере в 2015 году» создал организованную группу, в состав которой вошли бывший начальник управления департамента по работе с VIP-клиентами управления инвестиционного финансирования Захаров, председатель правления банка Александр Железняк, вице-президент Ярослав Алексеев и иные лица.



Действуя в составе организованной группы, Захаров в феврале-марте 2015 года предоставил в банк заявку на выдачу заведомо невозвратного для соучастников кредита, якобы предназначенного для приобретения земли и строительства жилого комплекса в немецком городе Потсдам, а также обосновывающие документы от имени подконтрольной ему и Железняку немецкой компании.

«Данные документы Алексеев передал для рассмотрения неосведомленному о совершаемом преступлении начальнику департамента корпоративных финансов банка, злоупотребив его доверием. По результатам рассмотрения заявки был подписан договор о предоставлении кредита», — отмечает ведомство.

На основании договора банк перечислил на расчетный счет немецкой компании 4 млн евро. В тот же день эти деньги были переведены на счет принадлежащей Захарову компании.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других соучастников продолжается.

Екатерина САВЕЛЬЕВА