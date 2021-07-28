Росстат оценил денежные доходы населения РФ за II квартал и январь — июнь 2021 года. Данные опубликованы в среду на сайте ведомства.

В обзоре «Социально-экономическое положение России» за январь — июнь 2021 года указано, что денежные доходы в среднем на душу населения составили во II квартале этого года 37 866 рублей в месяц. К аналогичному периоду прошлого года они выросли на 14,6%, а к предыдущему кварталу — на 16,1%.

Реальные денежные доходы, по оценке, во II квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 7,7%.



Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, увеличились во II квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,8%.

В обзоре указано, что среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2021 года составила 56 171 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

