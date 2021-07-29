Три четверти россиян (74%) сталкивались с дезинформацией в вакансиях от работодателей, пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией «Работа.ру» по всем регионам страны. Это связано с тем, что в России, как и во многих странах Европы, пока нет законодательства, запрещающего давать ложную информацию в рекламе о вакансиях.

Социологическое изучение мнений выявило, что 79% опрошенных сталкивались с неправдивой информацией в вакансиях о размере заработной платы, а 71% — о списке рабочих обязанностей. Еще 64% отметили, что встречали откровенную ложь об условиях труда, а 45% участников исследования встречали неправдивую информацию об официальном оформлении выплат. Так, 36% опрошенных указали, что работодатели могли преувеличивать в вакансии карьерные перспективы, а 29% респондентов сталкивались с неверной информацией о графике работы.

По данным исследования, с ложной информацией об оформлении по ТК РФ или о дружном коллективе сталкивались 14% участников исследования, 12% опрошенных работодатели обманули информацией о месте работы. Еще 10% респондентов были обмануты информацией о размере соцпакета в компании, а 5% — информацией о командировках.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий отметил, что ошибки в вакансиях у компаний могут появиться случайно из-за неграмотной работы с информацией. Работодатель в таких случаях не хочет ввести в заблуждение соискателя и исправляет неточность сразу, как она найдена. Но иногда работодатели пишут ложные сведения преднамеренно, — объяснил он, добавив, что цели могут быть разные. Например, работодатель не хочет платить сотрудникам рыночную зарплату, скрывает реальный график или объем работы. Если у соискателя какие-либо пункты в предложении вызывают недоверие, необходимо уточнить их при общении с работодателем, напомнил Корицкий.

Тот факт, что законодательством РФ, к сожалению, не предусмотрена ответственность работодателя за публикацию недостоверной информации в объявлениях о вакансиях и что этим весьма часто пользуются недобросовестные работодатели, подтвердил, ссылаясь на практику, адвокат Тимур Харди. По его мнению, таких работодателей надо привлекать к ответственности. Однако большинство претендентов сами ничего не предпринимают, отметил Харди. Только самая малая часть пытается поговорить с потенциальным работодателем и указать на несоответствие публикации и реального предложения. Но максимум, что можно сделать по поводу публикации, — пожаловаться на нее на площадке размещения либо, если вы попали туда через центр занятости, — инспектору, который вас туда направил, объяснил адвокат.

Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова добавила, что в последнее время различными общественными организациями высказываются инициативы обязать рекламные площадки проверять достоверность информации в объявлениях о найме персонала. Например, в случае если указывается размер дохода, то должна содержаться информация о минимальном (гарантированном) окладе либо вообще не следует указывать никаких сумм. Обязательно включать в объявления информацию о типе трудовых отношений: трудовой договор или подрядные отношения (самозанятые), а также другие предложения. В настоящее время ответственность за контроль инициаторы предлагают отдать надзорным органам (например, Роспотребнадзору), пояснила эксперт.

Список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности вырос до 1 987 компаний Банк России обновил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО, сегодня в него внесены более 1,9 тыс. организаций.



