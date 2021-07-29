Мошенники стали предлагать россиянам вкладываться в создание или расширение мощностей «криптофермы», то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

«Популярная идея мошенников — предложение вложиться в создание или расширение мощностей «криптофермы». Поясню на примере выявленного нами интернет-проекта Artery (Artery Network Corporation). На сайте вам предлагают «делегировать» «цифровую монету ARTR» — то есть самостоятельно, с использованием мобильного приложения или версии для ПЭВМ (персонального компьютера. — Прим. РИА Новости), заняться эмиссией новых монет или майнингом», — сказал он.

В рекламе на сайте говорится, что ARTR якобы торгуется где-то на прибалтийской криптобирже, там ее цена постоянно растет. При этом купить так просто, на той самой бирже, ее почему-то нельзя, можно только переводить рубли на указанный счет, и тогда «рисуются» цифровые монеты в личном кабинете, а тех, кто накопит достаточное количество монет и приведет новых сторонников, научат майнить эту крипту с телефона, пояснил Лях.

«Люди, которые занимаются блокчейном, скажут вам, что майнить на телефоне невозможно. Это все чистая профанация. Тем не менее проект активно раскручивался в «Инстаграме», — добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.

Он также отметил, что по-прежнему у мошенников, работающих в онлайне, популярны схемы, когда гражданам предлагают для покупки криптовалюты переводить деньги на счета физических лиц.



«Прежде всего это даже не криптовалюты, а псевдокриптовалюты — они нигде не торгуются, не имеют никакой ценности… Нужно четко понимать, что если вам предлагают обменять деньги на какие-то экзотические криптовалюты, то у вас нет никаких шансов вернуть их обратно. А шанс заработать на таких якобы «инвестициях» примерно равен шансу заработать, разбрасывая деньги с вертолета», — резюмировал он.