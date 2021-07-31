🔸 Карты рассрочки уже давно не в диковинку, но одна из самых раскрученных — это, конечно, «Халва» от Совкомбанка. Банк уже много лет так активно рекламирует свой пластик, что бренд «Халва» по известности едва ли не перекрывает бренд самого Совкомбанка. О том, насколько сладкие условия по «Халве» и что в них горчит, читайте в «Разборе Банки.ру».



🔸 За лоском элитарности закрытых инвестфондов может скрываться обман. О том, как распознать его до покупки паев, изучаем во второй части сериала Банки.ру «Закрытые».



🔸 Модный тренд — зарабатывать и ничего не делать? «Так не бывает», — скажете вы. Настоящие рантье возразили бы, но и тут поступят энергосберегающе. Выясним, какие стратегии потенциально обеспечивают пассивный доход, в рубрике «Обучение инвестициям».



🔸 Аналитик «Финама» Леонид Делицын выступил с инвестидеей вложиться в сильно подешевевшие расписки Mail.ru, которые, по его ожиданиям, должны вырасти на 126% за ближайший год. Попробуем разобраться, есть ли причины для оптимизма, в публикации.

🔸 Уже через два года каждый третий житель планеты будет активным геймером. Верите в прогноз авторитетной в этом сегменте компании Newzoo? Тогда читайте про новый тематический фонд от FinEх в «Разборе Банки.ру».



🔸 О том, что изменилось на Банки.ру в первой половине 2021 года, что произошло нового и интересного, узнаете из обзора.

🔸 Настроение ведущих подкаста «Это к деньгам» падает вместе с их портфелями. На верхней ступеньке пьедестала снова Лена, за ней следует Таня, а Влад опять тянет фант. Их ходы оценивает Георгий Ващенко из компании «Фридом Финанс».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

