Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам. Как пояснил регулятор, ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом показателя долговой нагрузки заемщиков, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками иных составляющих кредитной политики.

Мошенники придумали схему с инвестициями в «Роскосмос». На фишинговом сайте говорится, что «Роскосмос» позволил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Здесь же приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает заработок от 1 тыс. долларов еженедельно.

В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Благодаря законопроекту можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта.

ЦБ предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях. Причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах — живут так, как мечтают многие.

Операторы сочли «суверенный Рунет» угрозой стабильности мобильных сетей. Мобильные операторы опасаются, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном Рунете» могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей.

Обратившимся в госучреждения россиянам стали звонить спамеры. К настоящему моменту о звонках мошенников сообщает каждый десятый обратившийся в организацию гражданин. Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.

✅ Рубль выбился в лидеры роста среди валют развивающихся рынков. О том, что может остановить национальную валюту и какие инвестиции сделать на ее укреплении, читайте в инвестдайджесте Банки.ру.

Аналитический центр Банки.ру составил рейтинг кредитных организаций по уровню цифровизации банковских услуг. Исследование показало, насколько стало автоматизировано общение между банком и клиентом, какие технологии и сервисы доступны пользователям финансовых услуг, а также насколько в банках реализована возможность дистанционного получения продуктов.

Центробанк переписал требования к продуктам по страхованию жизни. Согласно новому проекту, страховщик должен в полисе предложить клиенту защиту по риску смерти по любой причине и предусмотреть риск дожития. При этом в случае смерти компания возвращает семье клиента не 200% внесенных им ранее взносов, а от 110% для лиц в возрасте 60—65 лет при длительности договора до трех лет и до 880% для лиц до 30 лет с договорами на пять — десять лет.

В Минфине предложили продавать конфискованное роскошное жилье. В ведомстве полагают, что инициатива создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений.

ЦБ назвал основные риски для российских розничных инвесторов. В их числе, например, недостаток знаний об особенностях финансовых инструментов и рынке ценных бумаг в целом, а также неправильные ожидания у граждан относительно быстрого заработка на фондовом рынке.

Сбережения россиян c 2018 года растут быстрее, несмотря на пандемию, свидетельствуют данные о сбережениях домохозяйств в структуре системы национальных счетов Банка России. На начало 2018 года их размер составлял 76,7% ВВП, на конец I квартала 2021-го — 95,4% ВВП: в начале года эти активы впервые превысили 100 трлн рублей и на 1 апреля оценивались в 105,5 трлн.

Неквалифицированные инвесторы будут сдавать тест без права на ошибку. Так, с 1 октября неквалифицированным инвесторам ряд инструментов станет доступен только после положительного тестирования. Новая версия сложнее первого варианта, количество видов инструментов, по которым предусматривается тестирование, расширено до 11.

Начинать копить никогда не рано, и у каждого должна быть финансовая подушка безопасности. Такой совет в интервью Cosmo дала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. Кроме того, считает она, народная мудрость «деньги к деньгам» имеет смысл. А брать кредиты имеет смысл в том случае, если долг не превышает четверти бюджета и кредит берется на фундаментальную цель.

Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты банков. Фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков: мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации и перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов.

Нормативы ЦБ нарушали в июне восемь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам второй декады июля 5,46% годовых против примерно 5,3% за первую декаду.

Екатерина САВЕЛЬЕВА