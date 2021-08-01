✅ Банк России ужесточает требования к банкам по потребительским кредитам. Как пояснил регулятор, ускоренные темпы роста кредитования сопровождаются ослаблением стандартов кредитования: ростом показателя долговой нагрузки заемщиков, увеличением доли долгосрочных необеспеченных кредитов (свыше пяти лет) и смягчением банками иных составляющих кредитной политики.



✅ Мошенники придумали схему с инвестициями в «Роскосмос». На фишинговом сайте говорится, что «Роскосмос» позволил обычным гражданам торговать на фондовой бирже. Здесь же приводится цитата гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, который обещает заработок от 1 тыс. долларов еженедельно.



✅ В России могут обязать указывать класс энергоэффективности жилья при продаже и сдаче в аренду. Такой законопроект власти планируют разработать в 2023 году. Благодаря законопроекту можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта.

✅ ЦБ предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях. Причем зачастую создатели таких схем не только не открывают офис, но обходятся даже без сайта. Для социальных сетей мошенники создают образ успешного человека, свободного от обязательств: молодые люди и девушки катаются на кабриолетах, отдыхают, несмотря на карантин, на пляжах — живут так, как мечтают многие.

✅ Операторы сочли «суверенный Рунет» угрозой стабильности мобильных сетей. Мобильные операторы опасаются, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном Рунете» могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей.

✅ Обратившимся в госучреждения россиянам стали звонить спамеры. К настоящему моменту о звонках мошенников сообщает каждый десятый обратившийся в организацию гражданин. Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.

✅ Рубль выбился в лидеры роста среди валют развивающихся рынков. О том, что может остановить национальную валюту и какие инвестиции сделать на ее укреплении, читайте в инвестдайджесте Банки.ру.

✅ Аналитический центр Банки.ру составил рейтинг кредитных организаций по уровню цифровизации банковских услуг. Исследование показало, насколько стало автоматизировано общение между банком и клиентом, какие технологии и сервисы доступны пользователям финансовых услуг, а также насколько в банках реализована возможность дистанционного получения продуктов.

✅ Центробанк переписал требования к продуктам по страхованию жизни. Согласно новому проекту, страховщик должен в полисе предложить клиенту защиту по риску смерти по любой причине и предусмотреть риск дожития. При этом в случае смерти компания возвращает семье клиента не 200% внесенных им ранее взносов, а от 110% для лиц в возрасте 60—65 лет при длительности договора до трех лет и до 880% для лиц до 30 лет с договорами на пять — десять лет.

✅ В Минфине предложили продавать конфискованное роскошное жилье. В ведомстве полагают, что инициатива создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений.

✅ ЦБ назвал основные риски для российских розничных инвесторов. В их числе, например, недостаток знаний об особенностях финансовых инструментов и рынке ценных бумаг в целом, а также неправильные ожидания у граждан относительно быстрого заработка на фондовом рынке.

✅ Сбережения россиян c 2018 года растут быстрее, несмотря на пандемию, свидетельствуют данные о сбережениях домохозяйств в структуре системы национальных счетов Банка России. На начало 2018 года их размер составлял 76,7% ВВП, на конец I квартала 2021-го — 95,4% ВВП: в начале года эти активы впервые превысили 100 трлн рублей и на 1 апреля оценивались в 105,5 трлн.

✅ Неквалифицированные инвесторы будут сдавать тест без права на ошибку. Так, с 1 октября неквалифицированным инвесторам ряд инструментов станет доступен только после положительного тестирования. Новая версия сложнее первого варианта, количество видов инструментов, по которым предусматривается тестирование, расширено до 11.

✅ Начинать копить никогда не рано, и у каждого должна быть финансовая подушка безопасности. Такой совет в интервью Cosmo дала генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. Кроме того, считает она, народная мудрость «деньги к деньгам» имеет смысл. А брать кредиты имеет смысл в том случае, если долг не превышает четверти бюджета и кредит берется на фундаментальную цель.

✅ Мошенники в 2021 году стали чаще подделывать сайты банков. Фишинговые сайты максимально близко копируют веб-ресурсы банков: мошенники подстраивают интерфейс под различные кредитные организации и перерисовывают дизайнерское оформление известных банковских продуктов.

✅ Нормативы ЦБ нарушали в июне восемь российских банков из числа раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях продолжила рост, составив по итогам второй декады июля 5,46% годовых против примерно 5,3% за первую декаду.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

