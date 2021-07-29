Банк России выявил в январе — июне 2021 года 146 финансовых пирамид, что почти в полтора раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Такие данные представлены на сайте регулятора.

ЦБ объясняет такой всплеск активизацией недобросовестных участников рынка на фоне восстановления экономической активности и растущего интереса граждан к инвестициям. Мошенники пользуются недостаточной финансовой грамотностью граждан и предлагают им вложиться в проекты, якобы связанные с популярными темами и направлениями, например привлекают средства в псевдокриптовалюты. Злоумышленники общаются с потенциальными клиентами в социальных сетях и мессенджерах, ведут агрессивные таргетированные рекламные кампании.

В Банке России рассказали об обманных схемах телефонного «майнинга» криптовалют Мошенники стали предлагать россиянам вкладываться в создание или расширение мощностей «криптофермы», то есть заняться эмиссией новых монет (майнингом) с помощью мобильного приложения для телефона или версии для персонального компьютера, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Количество выявленных нелегальных профессиональных участников финансового рынка (в основном это нелегальные форекс-дилеры) выросло по сравнению с первой половиной прошлого года на 70%, Банк России зафиксировал 239 таких компаний, указано в материале.

Всего регулятор обнаружил 729 организаций с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид — это на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Банк России с июня этого года публикует на своем сайте список выявленных компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид. Этот перечень носит предупредительный характер, и если человек обнаружил компанию в списке, рекомендуем отказаться от ее услуг, — комментирует директор департамента противодействия нелегальным практикам Валерий Лях. — А в случае если вы столкнулись с финансовыми мошенниками, сообщайте об этом в Банк России, правоохранительные органы. Такая информация поможет эффективнее бороться с незаконной деятельностью. Мы также полагаем, что принятый недавно закон о досудебной блокировке мошеннических сайтов позволит более оперативно прекращать работу таких ресурсов. А значит, меньше людей может быть вовлечено в нелегальные схемы».

Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях Организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих проектов, зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять координаты для отслеживания, рассказал в беседе с РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

В интервью РИА Новости представитель ЦБ рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды. «В финансовые пирамиды люди часто идут сами, — констатировал Лях. — Это может быть и неосознанно — например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами. К тому же пирамиды продвигают себя очень активно. Лет пять назад, если вы помните, буквально везде была агрессивная реклама форекс-компаний».

На вопрос об объемах ущерба от мошенников Лях ответил, что Банк России на этот счет может давать только экспертные оценки, потому что такая деятельность никем не регулируется, деньги передаются чаще всего наличными или переводом с карты на карту.

«По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 миллионов до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше», — добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.

Лях в том числе посоветовал гражданам не оценивать успешность или надежность проекта по рекламирующим его медийным персонам. По его словам, звезды, как правило, «не имеют никакого отношения к рекламируемой компании». «Но даже если это не так, то почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?» — добавил он.



В обзоре ЦБ также сообщается о выявлении в первом полугодии этого года 344 субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора, в том числе 132 организации незаконно использовали в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности.

Ася ШАЛИМОВА