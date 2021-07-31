Абсолют Банк запустил онлайн-сервис по продлению коллективной схемы страхования (КСС) по ипотеке, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Новый функционал поддерживает работу с персональными предложениями, которые банк направляет клиенту для оплаты страховки. Клиент может получить предложение со ссылкой на услугу с индивидуальными условиями, продлить и оплатить страховку через приложение или интернет-банк, без визита в отделение банка», — уточнили в финучреждении.
Опция доступна в интернет-банке и мобильном приложении «Абсолют Mobile».