За первое полугодие 2021 года чистый убыток банка «Восточный» увеличился до 3,2 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные 102-й формы отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Это вывело банк из топ-40 по размеру активов на второе место по размеру убытка среди российских кредитных организаций.

Отмечается, что на первом месте продолжительное время находится МСП Банк с убытком почти в 6,9 млрд рублей. Убыток «Восточного» связан с досозданием резервов, объясняют в нем. «Мы не делаем секрета из того, что в рамках полученного дисконта в структуре цены за банк «Восточный» мы досоздаем определенные резервы, и это транслируется в разумный относительно дисконта убыток банка», — указал его председатель правления Кирилл Соколов.

Во II квартале 2021 года в «Восточном» были досозданы резервы по корпоративному кредитному портфелю, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. «Учитывая, что Совкомбанк покупал «Восточный» с большим дисконтом к бухгалтерской стоимости чистых активов, такие расходы были ожидаемы», — поясняет он. По оценке эксперта, досоздание резервов стало ключевым драйвером сформированного убытка и «тяжелым бременем» легло на полугодовой финансовый результат.

Как и в I квартале, убыток апреля — июня был обусловлен формированием резервов на возможные потери, соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «Во втором квартале чистые отчисления в резервы составили 4,6 миллиарда рублей против 3,5 миллиарда рублей за первый квартал», — оценивает он.

По данным источника, близкого к руководству банка, расчисткой активов «Восточный» занимался и до сделки с Совкомбанком. Основные проблемные активы сосредоточены в корпоративном портфеле, перед продажей оставалось недорезервированным активов на сумму около 8 млрд рублей. В настоящее время работа с портфелем ведется перед его дальнейшим присоединением к Совкомбанку.

Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный» в апреле этого года. «Восточный» был оценен в 11 млрд рублей. Совкомбанк пообещал вложить в его капитал 7 млрд рублей. Причины, которые подтолкнули банк к поиску инвестора, объясняются нехваткой капитала. Как указывает один из собеседников, близких к банку, в какой-то момент стало понятно, что генерации капитала не хватает на то, чтобы развивать бизнес. В частности, прибыль по итогам 2020 года упала более чем в шесть раз, до 1 млрд рублей. Из-за этого пришлось искать внешний капитал, поскольку акционеры не готовы были вкладывать свои деньги.