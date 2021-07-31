Фора-Банк открыл дополнительный офис в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится в ТРЦ LeoMall по адресу: ул. Планерная, д. 59.

Офис обслуживает юридических и физических лиц. Клиенты смогут получить здесь весь спектр банковских услуг: расчетно-кассовое обслуживание, кредитование юридических и физических лиц, ипотечное кредитование, вклады, инвестиционное страхование жизни, банковские карты, денежные переводы с открытием и без открытия счета, валютно-обменные операции, покупка памятных и инвестиционных монет, а также оплата услуг.

В отделении можно оформить карты «Мир». Оформление и обслуживание карт для пенсионеров, студентов и льготных категорий граждан бесплатно.

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 22:00.



Как уточняют в банке, филиал открыл за лето 2021 года два офиса в регионе, увеличив сеть присутствия в городе до пяти точек.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

