ЦБ установил официальные курсы валют на 30 июля.

Курс доллара снизился на 41,84 копейки, составив 73,1904 рубля (73,6088 рубля на 29 июля). Курс евро опустился на 5,49 копейки, до 86,8624 рубля (86,9173 рубля на 29 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,16 рубля (минус 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 86,88 рубля (минус 14 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,07—73,73 рубля за доллар и 86,75—87,3 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА