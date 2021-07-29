Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Пересвет» до уровня «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом, сообщается в релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВ+» со стабильным прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено поддержанием комфортного уровня рентабельности и эффективной работой по взысканию проблемной задолженности на фоне формирования качественной базы доходных активов. Также агентство учло выход банка во II квартале 2021 года на соблюдение всех регуляторных обязательных нормативов, что позволит банку расширить возможности по наращиванию клиентской базы», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, банк «Пересвет» представлен головным и дополнительным офисами в Москве. С апреля 2017 года финансовая организация находится на санации при участии ВБРР с применением механизма bail-in. Действующая со второй половины 2017 года бизнес-модель банка подразумевает развитие в рамках выполнения плана финансового оздоровления (ПФО) универсального банковского бизнеса с упором на обслуживание корпоративных клиентов.

Аналитики отмечают, что рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, адекватным уровнем ликвидности, комфортным уровнем рентабельности, приемлемой оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также низким качеством активов и удовлетворительным запасом капитала с учетом положений ПФО, утвержденного Банком России. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность оказания банку финансовой и административной поддержки со стороны материнского банка в случае необходимости.

Агентство отмечает слабые конкурентные позиции банка на федеральном уровне, а также отсутствие значимых рыночных позиций в отдельных сегментах бизнеса. Также «Эксперт РА» учитывает, что профиль бизнеса банка отчасти ограничен задачей по доформированию резервов по значительному объему проблемных активов, которые не генерируют доход. Текущая диверсификация бизнеса банка оценивается как удовлетворительная.

При этом агентство позитивно оценивает выход банка на соблюдение всех регуляторных обязательных нормативов: со II квартала 2021 года нормативы Н1.2, Н6 и Н25 стали соответствовать значениям, установленным регулятором. Так, по состоянию на 1 июля 2021 года Н1.2 составил 6,9%, Н6 был равен 22,4%, Н25 — 10,9%. Повышение указанных нормативов было достигнуто вследствие эффективной работы с проблемными активами (по состоянию на 1 июля 2021 года план взыскания проблемных активов на 2017—2021 годы выполнен на 133%), роста базы доходных активов (+47% до 212 млрд рублей за 2020 год и первое полугодие 2021-го), а также в связи с присоединением дочернего общества «Пересвет-финанс».

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что низкое качество активов обусловлено высоким уровнем просроченной задолженности в ссудном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (около 56,5% на 1 июля 2021 года), который формирует 66% активов банка, достигнутым во многом вследствие недостаточно консервативной кредитной политики при предыдущем собственнике банка.

Анна КОМАРОВА