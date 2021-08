Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



СберБанк предложил держателям дебетовой карты приобретать товары в рассрочку на сумму от 3 тыс. рублей в интернет-магазине svyaznoy.ru. Чтобы воспользоваться услугой, нужно при оформлении покупки выбрать в условиях оплаты «Купить со СберБанком», авторизоваться в «СберБанке Онлайн» и отправить заявку на кредит. Срок кредитования может составить шесть, десять, 18, 24 или 36 месяцев. Весь процесс оформления происходит онлайн. Рассмотрение заявки занимает не более двух минут, поэтому получение заказа будет таким же быстрым, как и при оплате картой.

Новикомбанк представил кобрендовые карты с уникальным дизайном, разработанным для сотрудников Объединенной авиастроительной корпорации. На картах изображен новый авиалайнер МС-21. Все карты имеют статус премиальных и эмитируются банком на базе национальной платежной системы «Мир». На выбор предлагаются программы получения кэшбэка и бонусов, действует программа лояльности платежной системы «Привет, Мир!» с кэшбэком до 20%. Также доступны технологии Samsung Pay («Мир», Visa, Masterсard), Google Pay, Mir Pay (для смартфонов на OC Android) и Apple Pay (для карт Visa и Masterсard).

Кредит Европа Банк при поддержке Mastercard запустил акцию «Хорошее начало» для новых держателей цифровой дебетовой карты Card Plus World Mastercard. Участник акции получает дополнительное вознаграждение 1 тыс. рублей, выполнив два условия: необходимо оформить цифровую Card Plus — дебетовую карту с кэшбэком и в течение месяца выпуска карты и следующего за ним оплатить картой покупки на сумму 60 тыс. рублей и более. По Card Plus начисляется кэшбэк 5% за оплату картой на заправках, в кафе и ресторанах, 1% на остальные покупки, а также процент на остаток средств на счете (ставка в июле 2021 года — 4,5% годовых). Кэшбэк и проценты выплачиваются на счет клиента ежемесячно. Цифровая карта выпускается в мобильном приложении или интернет-банке и моментально активируется.

РГС Банк запустил совместно с онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip дебетовую карту для путешественников Gran Turismo в премиальной категории Black Edition платежной системы Masterсard. Можно частично или полностью компенсировать накопленными бонусами любые услуги на сайте OneTwoTrip. Доступно ежемесячное начисление до 10% бонусами при оплате на тревел-портале авиа- и железнодорожных билетов, аренды авто и отелей по всему миру, до 5% на остаток по карте при торговом обороте от 10 тыс. рублей и до 1,5% за покупки по карте от 5 тыс. рублей. Один бонус соответствует 1 рублю, отсутствуют ограничения по выплате бонусного кэшбэка.



ВТБ предложил новую карту для клиентов премиального сегмента Mir Supreme, доступную в пакетах услуг «Привилегия» и «Прайм+». Оформить ее можно в несколько кликов в системе «ВТБ Онлайн», а в дальнейшем выпустить на пластиковом носителе в премиальном дизайне. Карта предусматривает повышенный кэшбэк – 10% при покупках в супермаркетах, оплате счета в ресторанах и кафе и при пользовании услугами такси. Также можно подключить программу лояльности ВТБ и совершать покупки у партнеров программ на особых условиях, пользоваться бизнес-залами аэропортов по всему миру и другими преимуществами.

Банк «Открытие» продлил акции на скидки при оплате топлива и поездок в такси клиентам со статусами «Плюс» и «Премиум». До 15 сентября 2021 года по карте Mastercard World Black Edition будет действовать скидка 10% при оплате топлива в «Яндекс.Навигаторе», «Яндекс.Заправки», «Яндекс.Карты». При оплате этой картой поездок в «Яндекс.Go» и «Яндекс.Такси» до 31 декабря 2021 года можно получить повышенный кэшбэк до 30%. При оплате картой Visa Signature топлива в Benzuber до 15 сентября будет предоставлена скидка 15%, поездок на такси в Gett до 30 сентября — 30%. Также все держатели Opencard получают бесплатный выпуск и обслуживание премиальной Opencard; кэшбэк до 3% на все покупки, снятие наличных в любых банкоматах по всему миру без комиссии; бесплатное страхование в путешествиях по России и миру; скидку 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru; повышенный доход по вкладам и накопительным счетам.



Татьяна ДЕКА