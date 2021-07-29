Банк Казани повысил ставки по вкладам для физических лиц на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Так, максимальная ставка по сезонному вкладу «Летняя пора» (доступен до 31 августа) теперь составляет 6,25% годовых при оформлении на срок 730 дней и выплате процентов ежемесячно, на 181 день — 5,75%, на 367 дней — 6%.
Ставка по вкладу «Городской стабильный» из основной линейки увеличена до 5,75% на срок 730 дней при открытии в интернет-банке, выплате процентов в конце срока и сумме от 50 тыс. рублей. Максимальную доходность по вкладу «Городской пенсионный» в 5,5% можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на 550 дней с выплатой процентов в конце срока.
Ставка по вкладу «Премиум» составит до 6,25% годовых при размещении от 10 млн рублей на 550 дней.
Также изменились условия по вкладам с возможностью расходования средств. «Миллениум» доступен по ставке 4,75% годовых при размещении от 50 тыс. рублей на 367 дней в интернет-банке, «ВИП-Миллениум» — по ставке 5,75% годовых при размещении от 1 млн рублей на 367 дней в интернет-банке.
Возможность пополнения доступна для всех вкладов за исключением сезонного вклада «Летняя пора». В банке уточняют, что при открытии вклада через интернет-банк можно получить надбавку в размере 0,25 п. п. к ставке выбранного вклада.