Банк Казани повысил ставки по вкладам для физических лиц на 0,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, максимальная ставка по сезонному вкладу «Летняя пора» (доступен до 31 августа) теперь составляет 6,25% годовых при оформлении на срок 730 дней и выплате процентов ежемесячно, на 181 день — 5,75%, на 367 дней — 6%.



Ставка по вкладу «Городской стабильный» из основной линейки увеличена до 5,75% на срок 730 дней при открытии в интернет-банке, выплате процентов в конце срока и сумме от 50 тыс. рублей. Максимальную доходность по вкладу «Городской пенсионный» в 5,5% можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на 550 дней с выплатой процентов в конце срока.

Ставка по вкладу «Премиум» составит до 6,25% годовых при размещении от 10 млн рублей на 550 дней.

Также изменились условия по вкладам с возможностью расходования средств. «Миллениум» доступен по ставке 4,75% годовых при размещении от 50 тыс. рублей на 367 дней в интернет-банке, «ВИП-Миллениум» — по ставке 5,75% годовых при размещении от 1 млн рублей на 367 дней в интернет-банке.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Возможность пополнения доступна для всех вкладов за исключением сезонного вклада «Летняя пора». В банке уточняют, что при открытии вклада через интернет-банк можно получить надбавку в размере 0,25 п. п. к ставке выбранного вклада.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

