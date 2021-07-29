Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Инг Банк Евразия на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Рейтинг обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны материнской структуры — ING Bank N.V. При этом оценка собственной кредитоспособности банка также является высокой и определяется адекватным бизнес-профилем, сильной позицией по достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Аналитики напоминают, что ИНГ Банк Евразия является 100-процентным дочерним банком ING Bank N.V., который входит в ING Group, одну из крупнейших финансовых структур Европы, осуществляющую деятельность более чем в 40 странах по состоянию на июль 2021 года; штаб-квартира ING Group находится в Амстердаме. В России банк традиционно специализируется на предприятиях из числа «голубых фишек» и на крупных финансовых учреждениях.

По мнению АКРА, в случае необходимости поддерживающее лицо может предоставить кредитной организации долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала. Диверсификация бизнеса банка остается довольно низкой, что объясняется предложением банковских услуг ограниченному числу дочерних компаний транснациональных корпораций в России, которые являются клиентами поддерживающего лица, а также крупным российским предприятиям с высокой кредитоспособностью. Вместе с тем АКРА учитывает высокую волатильность операционного дохода, а также его резкое снижение в 2020 году. Стратегия банка соответствует общему подходу Группы к работе на развивающихся рынках, которая характеризуется консервативным подходом к принятию рисков.

«Показатель достаточности капитала первого уровня (Tier-1) на 31 марта 2021 года составлял 22,5%. Согласно стресс-тесту АКРА, это обеспечивает достаточную способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12–18 месяцев. Коэффициент усредненной генерации капитала за счет прибыли (рассчитывается за вычетом дивидендных выплат) за период с 2016 по 2020 год составил -116 б. п., в основном за счет выплаты дивидендов в размере 6,7 млрд рублей в 2020 году», — отмечается в релизе АКРА.

Риск-профиль банка характеризуется как адекватный благодаря высокому качеству ссудного портфеля и портфеля ценных бумаг. Согласно данным отчетности по МСФО, на 31 декабря 2020 года банк не имел обесцененных или просроченных кредитов, что является традиционной для него ситуацией и отражает адекватную политику управления рисками, которая предполагает кредитование исключительно компаний с высоким кредитным качеством, указывают аналитики.

Анна КОМАРОВА