Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.
Новикомбанк повысил ставки по срочным вкладам в рублях и валюте. В среднем доходность увеличена на 0,7 процентного пункта. Так, срочный вклад по линейке «Капитал» принесет доход в рублях от 4,5% до 6,3% годовых в зависимости от срока и суммы размещения. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 4% до 5,5% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3,2% до 5,5% годовых. Увеличены также ставки по валютным вкладам в долларах и евро. Максимальные составляют 1,25% и 0,8% соответственно. Кроме того, до 17 сентября действует сезонный вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Сроки: 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения.
Банк Казани повысил ставки по вкладам для физических лиц на 0,5 п. п. Максимальная ставка по сезонному вкладу «Летняя пора» (доступен до 31 августа) теперь составляет 6,25% годовых при оформлении на срок 730 дней и выплате процентов ежемесячно, на 181 день — 5,75%, на 367 дней — 6%. Ставка по вкладу «Городской стабильный» из основной линейки увеличена до 5,75% на срок 730 дней при открытии в интернет-банке, выплате процентов в конце срока и сумме от 50 тыс. рублей. Максимальную доходность по вкладу «Городской пенсионный» в 5,5% можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на 550 дней с выплатой процентов в конце срока. Ставка по вкладу «Премиум» составит до 6,25% годовых при размещении от 10 млн рублей на 550 дней. Также изменились условия по вкладам с возможностью расходования средств.
Живаго Банк повысил процентные ставки по вкладам в рублях. По вкладу «Накопительный» эффективная ставка выросла с 4,92% до 6,03% годовых. Минимальная сумма вклада — 20 тыс. рублей. Срок размещения — 1 099 дней. По вкладу «Экспресс Онлайн» ставки выросли на 0,25—1 п. п. и теперь составляют 5,25—5,75% годовых. По вкладу «Уважение» ставки увеличились на 0,5—1,55 п. п. до 5,5—6,3% годовых. По вкладу «Верный процент» процентная ставка выросла на 0,7 п. п. до 6,2% годовых.
Банк «Александровский» повысил процентные ставки по сезонному депозиту и базовой линейке вкладов для частных клиентов. Максимальная ставка по сезонному вкладу «Черника Дольче» теперь составляет 7%. При оформлении вклада онлайн и выборе выплаты процентов в конце срока на текущий счет ставка составит 6,3% годовых для срока 181 день, 6,8% для срока 367 дней и 7% для срока 735 дней. Для клиентов пенсионного возраста такая доходность предлагается даже при открытии вклада в офисе, а для остальных категорий вкладчиков ставки в этом случае составят 6,1%, 6,6% и 6,8% соответственно. При выборе клиентом ежемесячной выплаты процентов по вкладу применяются ставки на 0,2 п. п. ниже указанных. Банк продлил срок приема вклада до 30 сентября 2021 года.
Таврический Банк ввел новый вклад «Особый». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на срок от 91 до 1 095 дней. Процентные ставки в зависимости от срока составляют 5,35—6,61% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора ставки составят от 1% до 3,9% годовых.
Экспобанк увеличил ставки по вкладу «Сезон роста». Теперь доходность составляет до 7,61% годовых в рублях. Вклад «Сезон роста» (ранее «Летний») можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней в сумме от 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 7% годовых в рублях, с учетом капитализации — до 7,49%. При открытии вклада в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка составит до 7,1% (или до 7,61% годовых с учетом капитализации).
Московский Кредитный Банк повысил ставки по всей линейке вкладов для физических лиц. Теперь максимальная ставка 7% годовых действует по вкладу «МКБ. Практичный» в течение первых 100 дней. Сумма размещения — от 50 тыс. до 20 млн рублей. Максимальная ставка по вкладу «МЕГА Онлайн» увеличена до 6,5% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») увеличена до 6% годовых в рублях при размещении на 24 месяца. Сумма — от 1 тыс. рублей. МКБ также увеличил максимальную процентную ставку по вкладу для пенсионеров «Гранд+» до 6,5% годовых. Такие условия действуют при зачислении пенсии на счет, открытый в банке. Минимальная сумма вклада при этом составляет от 1 тыс. рублей, а срок размещения — 12, 18 или 24 месяца. Максимальная ставка по вкладу «МКБ. Преимущество» увеличена до 6,2% годовых при размещении средств от 10 тыс. рублей сроком 12 месяцев.
Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру «Летний вклад» с повышенной ставкой 7,5%. Чтобы оформить вклад по такой ставке, которая складывается из базовых 5,5% и надбавки в 2 п. п. от Банки.ру, нужно подать заявку на сайте и воспользоваться промокодом. Вклад на выгодных условиях доступен с 26 июля по 31 августа 2021 года. Ставка по депозиту занимает первую строчку в рейтинге вкладов с аналогичными условиями. Вклад открывается на один год на сумму от 100 тыс. рублей и позволяет делать дополнительные взносы в течение всего срока. Минимальная сумма каждого дополнительного взноса составляет 10 тыс. рублей.
Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам с накопительным и инвестиционным страхованием жизни. Максимальная доходность по банковским продуктам выросла до 7,5% годовых. «Вклад в будущее» с одновременным оформлением накопительного страхования жизни обеспечит доходность в 6,9% годовых при сроке размещения в 210 дней, а если оформить вклад на более длительный срок в 390 дней, доходность вырастет до 7,5% годовых. Ставки по вкладу «Инвестиционный» выросли до 6,4% годовых на срок до 210 дней и до 7% годовых при оформлении договора на 390 дней. Минимальная сумма открытия вкладов — 50 тыс. рублей, максимальная сумма вклада зависит от взноса по страхованию жизни. Ставки увеличились и по вкладам с НСЖ и ИСЖ в ВУЗ-Банке, входящем в финансовую группу УБРиР. Доходность по сберегательным продуктам банка выросла на 0,4 п. п.