Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Новикомбанк повысил ставки по срочным вкладам в рублях и валюте. В среднем доходность увеличена на 0,7 процентного пункта. Так, срочный вклад по линейке «Капитал» принесет доход в рублях от 4,5% до 6,3% годовых в зависимости от срока и суммы размещения. Ставка по вкладам «Рост» составляет от 4% до 5,5% годовых. По линейке вкладов «Комфорт» уровень ставок установлен в диапазоне от 3,2% до 5,5% годовых. Увеличены также ставки по валютным вкладам в долларах и евро. Максимальные составляют 1,25% и 0,8% соответственно. Кроме того, до 17 сентября действует сезонный вклад «MAKSимум», который можно пополнять без ограничений по суммам. Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Сроки: 400, 600 или 800 дней. Процентная ставка составляет от 5% до 6% годовых и устанавливается в зависимости от суммы и срока размещения.

Банк Казани повысил ставки по вкладам для физических лиц на 0,5 п. п. Максимальная ставка по сезонному вкладу «Летняя пора» (доступен до 31 августа) теперь составляет 6,25% годовых при оформлении на срок 730 дней и выплате процентов ежемесячно, на 181 день — 5,75%, на 367 дней — 6%. Ставка по вкладу «Городской стабильный» из основной линейки увеличена до 5,75% на срок 730 дней при открытии в интернет-банке, выплате процентов в конце срока и сумме от 50 тыс. рублей. Максимальную доходность по вкладу «Городской пенсионный» в 5,5% можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на 550 дней с выплатой процентов в конце срока. Ставка по вкладу «Премиум» составит до 6,25% годовых при размещении от 10 млн рублей на 550 дней. Также изменились условия по вкладам с возможностью расходования средств.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Живаго Банк повысил процентные ставки по вкладам в рублях. По вкладу «Накопительный» эффективная ставка выросла с 4,92% до 6,03% годовых. Минимальная сумма вклада — 20 тыс. рублей. Срок размещения — 1 099 дней. По вкладу «Экспресс Онлайн» ставки выросли на 0,25—1 п. п. и теперь составляют 5,25—5,75% годовых. По вкладу «Уважение» ставки увеличились на 0,5—1,55 п. п. до 5,5—6,3% годовых. По вкладу «Верный процент» процентная ставка выросла на 0,7 п. п. до 6,2% годовых.

Банк «Александровский» повысил процентные ставки по сезонному депозиту и базовой линейке вкладов для частных клиентов. Максимальная ставка по сезонному вкладу «Черника Дольче» теперь составляет 7%. При оформлении вклада онлайн и выборе выплаты процентов в конце срока на текущий счет ставка составит 6,3% годовых для срока 181 день, 6,8% для срока 367 дней и 7% для срока 735 дней. Для клиентов пенсионного возраста такая доходность предлагается даже при открытии вклада в офисе, а для остальных категорий вкладчиков ставки в этом случае составят 6,1%, 6,6% и 6,8% соответственно. При выборе клиентом ежемесячной выплаты процентов по вкладу применяются ставки на 0,2 п. п. ниже указанных. Банк продлил срок приема вклада до 30 сентября 2021 года.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Таврический Банк ввел новый вклад «Особый». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на срок от 91 до 1 095 дней. Процентные ставки в зависимости от срока составляют 5,35—6,61% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора ставки составят от 1% до 3,9% годовых.

Экспобанк увеличил ставки по вкладу «Сезон роста». Теперь доходность составляет до 7,61% годовых в рублях. Вклад «Сезон роста» (ранее «Летний») можно открыть на срок от 91 до 1,5 тыс. дней в сумме от 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии депозита в офисах Экспобанка доходность в зависимости от срока составляет до 7% годовых в рублях, с учетом капитализации — до 7,49%. При открытии вклада в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении ставка составит до 7,1% (или до 7,61% годовых с учетом капитализации).

Московский Кредитный Банк повысил ставки по всей линейке вкладов для физических лиц. Теперь максимальная ставка 7% годовых действует по вкладу «МКБ. Практичный» в течение первых 100 дней. Сумма размещения — от 50 тыс. до 20 млн рублей. Максимальная ставка по вкладу «МЕГА Онлайн» увеличена до 6,5% годовых. Максимальная ставка по вкладу «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») увеличена до 6% годовых в рублях при размещении на 24 месяца. Сумма — от 1 тыс. рублей. МКБ также увеличил максимальную процентную ставку по вкладу для пенсионеров «Гранд+» до 6,5% годовых. Такие условия действуют при зачислении пенсии на счет, открытый в банке. Минимальная сумма вклада при этом составляет от 1 тыс. рублей, а срок размещения — 12, 18 или 24 месяца. Максимальная ставка по вкладу «МКБ. Преимущество» увеличена до 6,2% годовых при размещении средств от 10 тыс. рублей сроком 12 месяцев.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Норвик Банк предлагает посетителям Банки.ру «Летний вклад» с повышенной ставкой 7,5%. Чтобы оформить вклад по такой ставке, которая складывается из базовых 5,5% и надбавки в 2 п. п. от Банки.ру, нужно подать заявку на сайте и воспользоваться промокодом. Вклад на выгодных условиях доступен с 26 июля по 31 августа 2021 года. Ставка по депозиту занимает первую строчку в рейтинге вкладов с аналогичными условиями. Вклад открывается на один год на сумму от 100 тыс. рублей и позволяет делать дополнительные взносы в течение всего срока. Минимальная сумма каждого дополнительного взноса составляет 10 тыс. рублей.

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладам с накопительным и инвестиционным страхованием жизни. Максимальная доходность по банковским продуктам выросла до 7,5% годовых. «Вклад в будущее» с одновременным оформлением накопительного страхования жизни обеспечит доходность в 6,9% годовых при сроке размещения в 210 дней, а если оформить вклад на более длительный срок в 390 дней, доходность вырастет до 7,5% годовых. Ставки по вкладу «Инвестиционный» выросли до 6,4% годовых на срок до 210 дней и до 7% годовых при оформлении договора на 390 дней. Минимальная сумма открытия вкладов — 50 тыс. рублей, максимальная сумма вклада зависит от взноса по страхованию жизни. Ставки увеличились и по вкладам с НСЖ и ИСЖ в ВУЗ-Банке, входящем в финансовую группу УБРиР. Доходность по сберегательным продуктам банка выросла на 0,4 п. п.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Гульназ ЮСУПОВА