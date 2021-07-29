СберБанк может заработать 1 трлн рублей по МСФО по итогам 2021 года, следует из материалов кредитной организации.

«1 трлн рублей чистой прибыли может заработать группа по итогам 2021 года, это половина прибыли всего финансового рынка страны», — отмечается в материалах.

Ранее глава «Сбера» Герман Греф заявлял, что группа ожидает прибыли в 1 трлн рублей не ранее 2022 года из-за пандемии, напоминает ТАСС .

Как сообщалось, чистая прибыль группы по МСФО за шесть месяцев 2021 года составила 629,8 млрд рублей, что на 119,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. За II квартал 2021 года СберБанк получил 325,3 млрд рублей чистой прибыли — на 95,1% больше, чем за II квартал 2020-го.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

