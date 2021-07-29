Живаго Банк с 29 июля повысил процентные ставки по вкладам в рублях.

По вкладу «Накопительный» эффективная ставка выросла с 4,92% до 6,03% годовых. Минимальная сумма вклада — 20 тыс. рублей. Срок размещения — 1 099 дней. Дополнительные взносы возможны, сумма всех дополнительных взносов не может превышать 50% величины первоначальной суммы вклада. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются раз в полгода либо капитализируются. При досрочном расторжении проценты, начисленные и выплаченные банком за полные 183-дневные периоды, не пересчитываются.

По вкладу «Экспресс Онлайн» процентные ставки выросли на 0,25—1 п. п. и теперь составляют 5,25—5,75% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Срок размещения — от 31 до 365 дней. Дополнительные взносы возможны в безналичной форме без ограничений. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По вкладу «Уважение» процентные ставки выросли на 0,5—1,55 п. п. и теперь составляют 5,5—6,3% годовых. Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей. Срок размещения — 736 дней. Дополнительные взносы принимаются не позднее 184 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежеквартально либо капитализируются. При досрочном расторжении проценты, начисленные и выплаченные банком за полные 92-дневные периоды, не пересчитываются.

По вкладу «Верный процент» процентная ставка выросла на 0,7 п. п. и теперь составляет 6,2% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Срок размещения — 558 дней. Дополнительные взносы принимаются не позднее 93 дней до окончания срока вклада. Частичное снятие не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно либо капитализируются. При досрочном расторжении проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования.

Оксана ДАНИЛЕНКО

