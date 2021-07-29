Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Московского Индустриального Банка до уровня «BBB(RU)», прогноз — «стабильный». По информации на сайте АКРА, ранее у банка был рейтинг «BB+(RU)» со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся».

Как следует из релиза агентства, отмена этого статуса обусловлена отсутствием у АКРА ожиданий в отношении изменения кредитного рейтинга МИнБанка на горизонте до 90 дней.

В свою очередь повышение кредитного рейтинга МИнБанка отражает улучшение оценки вероятности предоставления экстраординарной поддержки со стороны государства (в связи со вступлением в силу методологии анализа рейтингуемых лиц, связанных с государством или группой) и повышение оценки собственной кредитоспособности банка с «bb-» до «bb» на фоне поэтапной реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации. При определении кредитного рейтинга МИнБанка к уровню его оценки собственной кредитоспособности добавляются три ступени.

АКРА напоминает, что в конце апреля этого года ЦБ как единственный акционер МИнБанка сообщил о рассмотрении передачи 100% его акций Росимуществу для их дальнейшей передачи Промсвязьбанку, а в начале июля был издан закон, разрешающий это.

В сообщении АКРА в числе прочего отмечается ухудшение оценки достаточности капитала МИнБанка со слабой до критической в связи с продолжительным нарушением финучреждением обязательных нормативов достаточности капитала, что связано как с развитием деятельности, так и с доформированием резервов по проблемным активам. Однако, по мнению АКРА, сопряженные с этим риски в значительной мере смягчаются наличием гарантии непрерывности деятельности финучреждения со стороны Банка России.

При этом оценка риск-профиля изменена с критической на удовлетворительную, что обусловлено внесением изменений в рейтинговую методологию в части определения доли проблемной задолженности. На фоне поэтапной реализации плана санации банка значительная часть обесцененных кредитов «старого» ссудного портфеля была зарезервирована более чем на 90%, следует из релиза. Без учета таких кредитов текущая доля проблемной задолженности в кредитном портфеле МИнБанка определена на уровне 9,7% (покрытие резервами — около 80%). В краткосрочной перспективе АКРА ожидает передачи существенной доли проблемных и непрофильных активов (преимущественно прав требования, инвестиционной недвижимости, вложений в акции и доли организаций) МИнБанка в группу «Траста» (Банка непрофильных активов), что, по информации Банка России, планируется завершить к 1 ноября 2021 года (ранее планировалось к 1 августа).



АКРА указывает, что ввиду ожидаемого присоединения МИнБанка к ПСБ в основу стратегии закладывается цель по синхронизации продуктов и перенастройке внутренних процессов в соответствии с подходами ПСБ. Кроме того, планируется, что МИнБанк будет продолжать развиваться как универсальная кредитная организация, не допуская перехода в операционную убыточность.

Ася ШАЛИМОВА