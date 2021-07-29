Средний размер назначенных пенсий в июне 2021 года составил 15 822 рубля и по сравнению с июнем 2020-го увеличился на 5,6%. Реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) снизился на 0,8%, сообщается в докладе Росстата о «Социально-экономическом положении России».

При этом за январь — июнь текущего года средний размер назначенных пенсий составил 15 784 рубля, что превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 5,6%. Реальный размер пенсий снизился за первое полугодие на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы назначенных пенсий на численность пенсионеров. Реальный размер назначенных пенсий рассчитывается путем корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен за соответствующий временной период, поясняет ведомство.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

